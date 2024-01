Lukaku, addio Roma: il belga ha messo il timer | La data è già annunciata

Le parole dell’attaccante della Roma e gli scenari per il futuro. Dopo Mourinho anche il belga pronto all’addio.

Chissà come l’avrà presa Daniele De Rossi, nuovo tecnico della Roma dopo l’addio a José Mourinho. Il nuovo corso, se così si può definire, ripartirà da poche certezze, probabilmente ancora meno di quelle indicate da media e addetti ai lavori.

C’è un giocatore infatti che, a parole, non sembra volersi legare ai colori giallorossi per molti anni. Dopo essere tornato in Italia proprio sul gong del calciomercato estivo, Romelu Lukaku sembra avere già le idee chiare su quello che sarà il suo futuro.

Probabile non faccia rima con la Capitale. Il mercato è infatti sempre presente nei pensieri dei calciatori, impegnati sì sul campo ma sempre con un occhio al proprio saldo in banca e alle possibili opportunità in arrivo. Dopo l’addio all’Inter il belga ha confermato una volta di più quale sia il suo atteggiamento.

Grande disponibilità ad un addio, è chiaro. Molto dipenderà dall’offerta economica. Il tecnico giallorosso Daniele De Rossi, dopo aver sbrigato le prime attività, si concentrerà su una squadra che sappia giocare per un nuovo terminale offensivo.

Addio più vicino

C’è chi smentisce e chi invece non fa nulla per mostrare interesse verso una nuova destinazione. Le ultime parole di Big Rom non hanno fatto rumore perché in linea con il personaggio. Non si tratta solo di una nuova possibile destinazione di mercato.

Ci sarebbe infatti anche una data per il cambio di maglia. Tutto accade mentre la Roma è alla disperata ricerca di punti per dichiarare dignitosa una stagione fin qui fallimentare. Questione di punti di vista ma le parole hanno un peso.

La data è vicina

“Il campionato arabo potrà diventare il migliore al mondo”. Quando? “Nei prossimi due anni”. Le parole di Romelu Lukaku a margine dell’amichevole giocata contro l’Al Shabab fanno pensare a un possibile trasferimento del giocatore nella Saudi Pro League.

Il 2026 potrebbe essere dunque l’anno buono per vedere Big Rom realizzare il suo sogno nel cassetto. Come riporta Sportmediaset infatti il calciatore era già stato cercato dagli arabi. La scelta di tornare in Italia e giocarsi la sua personale rivincita contro i detrattori tuttavia era troppo forte. Ora gli scenari potrebbero cambiare e quando si parla di Arabia è impossibile non pensare alle cifre monstre sul piatto. Si parla infatti di un possibile accordo a 30 milioni di euro a stagione.