Non c’è tempo da perdere: l’Inter chiude l’operazione in fretta e furia | Firma durante il weekend

L’Inter non perde tempo: l’operazione sarà chiusa definitivamente. La firma del calciatore ci sarà entro il weekend

L’Inter allenata da Simone Inzaghi continua a proseguire sul suo binario, non fermandosi mai dinanzi a nessun ostacolo. Non importa quale squadra debba affrontare, i nerazzurri viaggiano verso un unico obiettivo: vincere.

Nonostante il piccolo passo falso in Coppa Italia, nella quale sono usciti agli ottavi di finale contro il Bologna di Thiago Motta, l’Inter è al passo con tutti gli obiettivi stagionali. Uno l’ha già conquistato, ed è stata la Supercoppa Italiana vinta il 22 gennaio a Riyadh.

La Supercoppa di questa stagione è stata una novità. Ha seguita il format spagnolo, nel quale si affrontano la vincitrice del campionato con la finalista di Coppa Italia e la vincitrice della Coppa Italia con la seconda in campionato.

I primi due match sono terminati a favore dei campioni, poichè entrambe le sfide sono terminate sul punteggio di 3-0. La finale è stata una partita molto combattuta, sbloccatasi unicamente nei minuti di recupero del secondo tempo, con la rete del solito Lautaro Martinez.

Mentalità ed obiettivi

Non è l’unico trofeo al quale vogliono ambire; i nerazzurri oramai hanno una mentalità ferrea. Dopo la finale di Champions League raggiunta lo scorso anno hanno raggiunto a pieno la consapevolezza delle proprie capacità, non mollando di un centimetro e dimostrando di essere abili nel leggere le partite.

In Europa, precisamente in Champions League sono agli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid, in campionato è una lotta a due tra loro e la Juventus di Massimiliano Allegri, per aggiudicarsi un titolo che manca da molte stagioni per entrambe le squadre.

Uno sguardo al mercato

Per chiudere la seconda parte di stagione nel migliore dei modi, la rosa deve essere competitiva al massimo, in tutti i reparti e non solo tra i titolari. Per tal motivo, la dirigenza nerazzurra sta lavorando nel mercato invernale sia per le entrate, che per le uscite.

Uno degli indiziati a lasciare l’Inter è Stefano Sensi, che è sempre più vicino al trasferimento in Inghilterra, precisamente al Leicester, sancendo la fine della sua avventura in Italia. Le due parti stanno lavorando per trovare la formula definitiva, che si ipotizza basarsi su una cessione a titolo definitivo per circa 2 milioni di euro complessivi di bonus e legati alle presenze del calciatore o all’eventuale promozione in Premier League del club.