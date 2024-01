Non è possibile: Pioli perde il sorriso, a Milanello ennesimo guaio | Necessario l’intervento medico

Il buon momento dei rossoneri in campionato è turbato da un’altra pessima notizia dall’infermeria: ennesimo infortunio illustre.

Il sofferto successo in casa dell’Udinese è valso per il Milan la quarta vittoria consecutiva in campionato. Una striscia che dovrebbe essere normale o quasi per una squadra costruita per lottare per lo scudetto, ma che in casa rossonera in questa stagione si era vista solo una volta, tra la quinta e l’ottava giornata.

Al momento di calare il pokerissimo Giroud e compagni vennero meno contro la Juventus, al termine di una partita anche rocambolesca e sfortunata, oltre che segnata dall’espulsione di Malick Thiaw. Uno scivolone al quale fece seguito due settimane più tardi la seconda sconfitta casalinga consecutiva, proprio contro l’Udinese.

A conti fatti il gap che separa in classifica la squadra di Pioli dalla stessa Juventus e dall’Inter è dovuto proprio a quelle due sconfitte, oltre che al pesantissimo rovescio subito a inizio stagione nel derby. Recuperare pochi punti, ma a due squadre, non sarà certo una missione semplice per il Milan, che in autunno ha incassato anche la delusione dell’eliminazione dalla Champions League.

Insomma, la prima metà dell’annata 2023-’24 è stata lontana dalle aspettative di tifosi e soprattutto società, che la scorsa estate aveva coraggiosamente deciso di stravolgere la rosa sul mercato con tanti volti nuovi, quasi tutti stranieri, e il chiaro obiettivo di lottare per la conquista dello scudetto.

Milan, incubo senza fine: l’emergenza infortuni non è ancora finita

Il traguardo è ancora possibile, ma se a maggio a festeggiare sarà una delle due grandi rivali di certo tra le cause di un bilancio che non potrà essere esaltante, fermo restando la speranza di concludere il campionato almeno al terzo posto, un peso notevole l’avrà l’incredibile serie di infortuni che ha flagellato l’organico.

Proprio nella fase chiave del girone di Champions, quella dei tanti impegni ravvicinati campionato compreso, Pioli si è trovato a fare i conti con un organico risicato in più reparti. Il tecnico emiliano non ha tuttavia mai voluto attaccarsi a presunti alibi e forse non lo farà neppure adesso. Perché l’emergenza sembrava rientrata da qualche settimana, ma proprio ora ecco un’altra pessima notizia.

Il Milan perde ancora Bennacer: Pioli nei guai, ecco la diagnosi

Ismael Bennacer sarà infatti costretto ad un altro periodo di stop a causa di un problema agli adduttori accusato al rientro dalla Coppa d’Africa. L’avventura dell’Algeria, una delle squadre più accreditate alla vigilia, si è conclusa già al primo turno, pur in un girone non impossibile che comprendeva Angola, Burkina Faso e Mauritania. Le Volpi hanno chiuso all’ultimo posto, ma Bennacer non sarà a disposizione di Pioli.

Una tegola inaspettata e potenzialmente molto pesante per il Milan, dal momento che il ritorno dell’ex Empoli era molto atteso in un centrocampo che sembra aver trovato la formula giusta. Dopo aver perso la prima parte di stagione a causa dei postumi dell’operazione al ginocchio della scorsa primavera, Bennacer era pronto per prendere per mano i compagni, ma non se ne farà nulla per almeno qualche settimana. Le poche partite giocate dall’algerino a dicembre erano state convincenti, ma nessuno sembra avere intenzione di forzare il rientro per non compromettere del tutto il resto della stagione.