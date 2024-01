Immobile gli lascia il testimone: l’identikit corrisponde al suo nome | La Lazio prenota l’attaccante

Si stanno limando proprio in queste ore gli ultimi dettagli per l’arrivo del bomber voluto fortemente da Maurizio Sarri.

Risolvere il problema del gol e regalare a Maurizio Sarri un bomber che possa interpretare al meglio il dopo Ciro Immobile. La Lazio è al lavoro su questi due fronti e tutto lascia pensare che questo sia il periodo più adatto per risolvere e poi archiviare la questione.

Il club biancoceleste ha da tempo individuato il profilo adatto per il reparto avanzato e conosce già tutto di lui. Dopo qualche mese, inevitabile, di adattamento a un nuovo campionato, l’idea di Sarri e del suo staff tecnico è proprio quella di dargli sempre più minuti.

La flessione dell’ex Scarpa d’Oro ha a che fare con una carta di identità che è cambiata e con una prima parte di stagione un po’ sfortunata. L’obiettivo europeo tuttavia è ancora alla portata e non si esclude dunque un nuovo arrivo per avvicinarsi con sempre maggiore convinzione al traguardo.

L’identikit è tracciato, le società sono al lavoro per i dettagli di un’operazione molto importante. Vediamo a che punto sono e soprattutto chi avrà il compito di non far rimpiangere un simbolo della storia recente della Lazio.

L’identikit è tracciato

Non solo i gol ma anche un percorso in linea con chi dovrà inserirsi in un club che lotta per l’Europa. La giusta determinazione e le caratteristiche ideali per integrarsi al meglio nello scacchiere tattico di uno dei tecnici più esigenti del nostro campionato.

Tutte le strade portano al nome di Rafa Silva del Benfica. Il calciatore portoghese del Benfica sta vivendo a 30 anni la fase della maturità calcistica e può accompagnare la Lazio verso una nuova era. L’identikit è tracciato: un giocatore esperto che sappia agire sia da esterno che da prima punta.

La richiesta è eccessiva

Come riportato dal Corriere dello Sport il Benfica valuta il suo giocatore, in scadenza di contratto, almeno 8 milioni di euro. Il presidente della Lazio Claudio Lotito ne offre 3-4. Possibile un incontro a metà strada, con i biancocelesti che hanno il coltello dalla parte del manico.

A questo punto il tempo gioca a favore del club biancoceleste, motivo per cui o i portoghesi abbasseranno le pretese oppure non resterà che attendere giugno. A Roma tutti si augurano in quest’ultimo caso che lo stesso Immobile possa rinascere sportivamente e aiutare i compagni a raggiungere l’obiettivo Champions.