“Non sono pronto, di più”: la Juve era il suo sogno | Innesto di lusso per Max Allegri

Un nuovo innesto per la rosa di Massimiliano Allegri. La Juventus era il suo sogno: il ragazzo è prontissimo

Anche se fa strano dirlo, la Juventus è una della squadre sorpresa del campionato di Serie A. La rosa allenata da Massimiliano Allegri sta andando ben oltre le aspettative di inizio campionato, che la collocavano a fatica tra le prime 4 posizioni in classifica.

I bianconeri adesso sono primi. Con la vittoria per 3-0 contro il Lecce, grazie alla doppietta di un ritrovato Dusan Vlahovic e la rete di Bremer, sono al quinto successo consecutivo in campionato, occupando momentaneamente la vetta, in attesa dei recuperi dell’Inter impegnata in Arabia per la Supercoppa.

Una sola sconfitta, 11 clean sheet, 16 vittorie ed 1 pareggio in 21 partite, significano 52 punti su 63 disponibili. A detta del mister ad inizio campionato, l’obiettivo stagionale era rientrate tra le prime 4, ma adesso si può definitivamente sancire che lottano per lo scudetto.

Un trofeo abitudinale per la Juventus che vanta il primato di più campionati vinti in totale e più campionati vinti consecutivamente, con un filotto di 9 trofei. Nonostante abbia continuato a vincere in patria trofei nazionali come Coppa e Supercoppa Italiana, lo Scudetto manca dalla stagione 2019-2020, quando la panchina era Maurizio Sarri.

Fino alla fine

In una stagione in cui mancano le coppe europee, a causa della penalizzazione di 10 punti ricevuta al termine della scorsa stagione che li ha fatti terminare 7° in classifica, la Juventus, giocando una gara a settimana, ha il dovere di provarci.

Il motto dei bianconeri è “Fino alla fine” e questa sembra essere la mentalità trasmessa ai calciatori, i quali migliorano partita dopo partita e hanno fame di vittoria, caratteristica dimostrata ampiamente nelle ultime gare disputate.

Rinforzi in arrivo

Per centrare gli obiettivi prefissati, la squadra ha bisogno di rinforzi. Oltre i tantissimi giovani della Primavera lanciati da Allegri, che si stanno ritagliando sempre più spazio nell’undici titolare bianconero, arrivano nuovi calciatori dal mercato invernale di gennaio.

L’ultimo acquisto è un ex rossonero. Si tratta di Tiago Djalò, difensore classe 2001 prevelato dal Lille. Il giovane portoghese fu inserito come contropartita per l’acquisto di Rafael Leao al Milan e pochi anni dopo si ritrova a vestire la maglia di una delle rivali. L’operazione complessiva ammonta circa sugli 8 milioni di euro, con 4 milioni fissi, pagabili in più esercizi, più bonus relativi al rendimento del calciatore. Il difensore ha firmato fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo per altre 2 stagioni.