Ecco Theate, la firma con la Big stavolta è a un passo | Salto di qualità e debutto in Champions

Arthur Theate cambia squadra: debutterà finalmente in Champions League. La firma con una big è oramai ad un passo

Arthur Theate è un difensore che milita attualmente nel Rennes, squadra di Ligue 1 e viene fermamente convocato nella nazionale belga. Il classe 2000 è alla sua seconda stagione in Francia, acquistato dal bologna per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Attualmente la rosa allenata da Julien Stèphan, subentrato a campionato in corso in seguito all’esonero di Bruno Genesio alla 12esima giornata, sta attraversando un momento abbastanza delicato. Ha conquistata 22 punti in 18 gare disputate, occupando momentaneamente il decimo posto in classifica.

Una squadra che si schiera con un 3-4-3 o un 3-5-2, che punta molto sul gioco laterale e sulla qualità degli esterni offensivi. Il punto di forza della rosa è la difesa, il cui perno è proprio Theate, ricercato da molti club europei.

Un rendimento totalmente differente rispetto ad inizio stagione, periodo nel quale non trovava tantissimo spazio. Adesso in stagione è uno dei giocatori del Rennes con più minutaggio, con 22 presenze, 15 in campionato, 6 in Europa League e 1 in Coppa di Francia, collezionando 1805 minuti complessivi.

Caratteristiche fondamentali

Oltre ad essere un giocatore molto duttile, in quanto schierabile all’occorrenza anche terzino, dunque in tutte le posizioni difensive, il centrale belga è molto abile in marcatura, dispone di un’ottima tecnica e di una fortissima personalità.

Si fa anche valere soprattutto per la sua prestanza fisica, caratteristica dimostrata in più episodi e per tal motivo è ricercato da tantissimi club in giro per l’Europa, in particolar modo da club italiani, come la Roma ed il Napoli.

Trattative in corso

Mentre la Roma di Josè Mourinho, seppur bisognosa di un centrale, sembra aver mollata definitivamente la presa, il Napoli di Walter Mazzarri sta preparando l’assalto per acquisire il 23enne a titolo definitivo e rafforzare un reparto che non sta dando alcuna sicurezza dall’addio di Kim Min Jae in estate al Bayern Monaco.

L’ex Bologna piace molto agli azzurri, la cui richiesta si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma non è da escludere che il Rennes chieda una cifra superiore, sia per il valore del calciatore, sia perchè sarebbe difficile rimpiazzarlo a campionato in corso. Il presidente De Laurentiis ha presentato un’offerta al Rennes, della quale non sono ancora chiare le cifre, ma è ancora in attesa di risposta da parte del club.