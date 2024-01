Milan, tutte le fiches sull’ex bianconero | Riscatto fissato sui 18 milioni: ore decisive per la firma

I rossoneri non si fermano sul mercato: il prossimo rinforzo è un giocatore che ben conosce il calcio italiano. Offerta pronta.

La vittoria di Udine ha permesso al Milan di rafforzare il terzo posto in classifica, approfittando dello stop forzato delle inseguitrici, accomunate dalla caccia ad un posto nella prossima Champions League. Sul campo dei bianconeri la squadra di Pioli ha mostrato carattere e personalità, qualità imprescindibili in vista della seconda parte di stagione.

Il bilancio sulla prima metà dell’annata dei rossoneri è contraddittorio. Pesa l’eliminazione dalla Champions, avvenuta in un girone sì impegnativo, ma che ha comunque lasciato qualche recriminazione a società, squadra e tifosi, anche alla luce del fatto che il PSG, indicato ad agosto come sicuro dominatore, si è rivelato avversario, se non alla portata, quanto meno battibile, come dimostrato dallo stesso Milan.

Tornare indietro è però impossibile, così come a nulla serve rimpiangere i punti persi negli scontri diretti contro Inter e Juventus. Risultati che hanno orientato la classifica al termine del girone d’andata e che potrebbero essere costati a Leao e compagni l’uscita di scena con largo anticipo dalla corsa allo scudetto.

Ad ogni modo l’ampio vantaggio su chi sta dietro permette al Milan di guardare con serenità al campionato dove, come detto da Pioli e ribadito dal gruppo al completo, l’unico imperativo è continuare a vincere e aspettare eventuali passi falsi delle prime due della classe, che a breve si incroceranno nello scontro diretto.

Milan, il mercato non è finito: Pioli si aspetta altri due colpi

Il tutto senza dimenticare l’Europa League, torneo nel quale il Milan sembra avere tutte le carte in regola per andare fino in fondo. Insomma, la stagione del Diavolo ha ancora tanto da dire e questo non era affatto scontato solo qualche settimana fa, quando l’emergenza infortuni dilagava in ogni reparto, costringendo l’allenatore a cambiare assetti e formazioni anche a partita in corso.

Lo svuotamento dell’infermeria e le mosse di mercato compiute dal club a inizio gennaio (Gabbia e Terracciano) hanno permesso di respirare, ma la coda della sessione di gennaio potrebbe regalare altre sorprese. Lo stesso Pioli infatti è stato chiaro, invocando altri due innesti: un difensore centrale e un centrocampista. La società è al lavoro e almeno il 50% delle richieste dell’allenatore potrebbe venire esaudito.

Il Milan bussa a casa Arsenal: pronto l’affondo per Kiwior

Se infatti in mezzo al campo le risorse non mancano, davanti a Maignan la coperta sarà corta ancora per un po’ alla luce delle assenze di Thiaw e Tomori. Ecco allora che la squadra mercato del Milan è pronta all’affondo per un vecchio obiettivo, antica conoscenza della Serie A, ma volato in Premier League proprio un anno fa, raccogliendo poche soddisfazioni.

Stiamo parlando di Jakub Kiwior, centrale mancino polacco classe 2000, in forza all’Arsenal. I Gunners lo acquistarono dallo Spezia giusto un anno fa per 25 milioni, ma a Londra Kiwior ha trovato poco spazio tanto lo scorso anno quanto nella prima parte dell’attuale stagione. I Gunners sembrano averlo già bocciato, essendo disposti ad ascoltare eventuali proposte nell’ordine dei 18-20 milioni. Tanti per il Milan, che punta ad un prestito magari con obbligo di riscatto. Quel che è certo è che il giocatore ha la fisicità e, nonostante la giovane età, l’esperienza giusta per completare il reparto dei rossoneri nell’immediato e rappresentarne un fulcro per il futuro.