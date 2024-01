“È un’arma in più”: Lotito fiuta l’affare | Per la Lazio un rinforzo da sogno

Lotito è pronto ad affondare il colpo: un affare per i biancocelesti. Un ottimo rinforzo per la squadra di Maurizio Sarri

La Lazio di Maurizio Sarri ha dovuto dire addio alla Supercoppa Italiana giocata a Riyadh, in Arabia Saudita, venendo sconfitta dall’Inter di Simone Inzaghi. La partita terminata 3-0 con le reti di Thuram, Calhanoglu e Frattesi, è stata a senso unico, coi nerazzurri che hanno dominato ogni porzione di campo.

Nonostante la sconfitta, la società biancoceleste è ancora in linea con tutti gli obiettivi stagionali prefissati. È agli ottavi di Champions League, nei quali affronterà il Bayern Monaco di Tuchel, dopo aver passato il Girone E da secondi in classifica, con Atletico Madrid, arrivato primo, Feyenoord e Celtic.

In Coppa Italia è in semifinale con la Juventus di Allegri. Contro i bianconeri si giocherà l’accesso alla finale tra andata e ritorno, che nel caso raggiungesse, avrà come avversarie la vincitrice tra l’Atalanta di Gasperini e la Fiorentina di Italiano.

In Campionato, nonostante un terribile inizio che l’aveva condannata negli ultimi posti della parte sinistra della classifica, sta man mano recuperando, trovandosi attualmente al sesto posto in classifica con 33 punti, a -1 dal quarto posto, grazie alle ultime 4 vittorie consecutive.

Mercato invernale

La Lazio è una delle squadra che spende meno nel calciomercato invernale, ma in quello attuale, sembra avere intenzioni ben differenti, soprattutto dopo la pesantissima sconfitta in Supercoppa, definita tale non solo per il risultato netto, ma per la differenza di qualità che si è vista in campo.

Potrebbe affondare il colpo su un nuovo centrale di difesa, ma le necessità arrivano sul laterale, ossia sul terzino e sull’esterno d’attacco. Il primo ruolo non è stato realmente mai coperto, poichè la Lazio ha sempre giocato con un 3-5-2, a differenza del tecnico toscano che l’ha stravolta in un 4-3-3; per il secondo è chiaro l’obiettivo e potrebbe arrivare proprio dalla Serie A.

Soluzione in patria

Il club laziale ha mostrato tantissimo interesse per il gigliato Jonathan Ikonè. Per l’esterno francese sarà derby di mercato, poichè una delle altre squadre interessate è proprio la Roma, la quale offrirebbe in cambio il cartellino di Andrea Belotti.

Anche l’ex difensore dei biancocelesti, Massimo Piscedda, ha espresso la sua opinione in merito ad Ikonè. Ai microfoni di TMW ha speso buonissime parole per il classe 1998, sottolineando la sua incredibile velocità e la sua qualità e che cambiare ambiente gli farebbe bene per esprimere a pieno il suo potenziale. Ha inoltre aggiunto che la Lazio sta recuperando i suoi indisponibili, ma che il francese possa essere un’arma in più e decisiva per Sarri.