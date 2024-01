La risposta è no: Napoli, offerta rifiutata categoricamente | Discorso chiuso per sempre

Il Napoli scatenato sul mercato: assalto al nuovo gioiello. La risposta della controparte è chiara, l’offerta è bassissima

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis nel nuovo anno sta agendo in maniera totalmente differente rispetto ai primi mesi dell’attuale stagione. Un’annata iniziata nel peggiore dei modi, dove sei mesi sono bastati per dimenticare l’impresa della scorsa stagione.

La stagione 2022-2023 è entrata di diritto nella storia del calcio italiano ed in particolar modo in quella partenopeo. Dal 1990, dai tempi di Diego Armando Maradona, esattamente dopo 33 anni, il Napoli guidato da Luciano Spalletti ha vinto il campionato italiano, con 16 punti di distacco dalla seconda.

Era pronosticabile che ripetersi sarebbe stato quasi impossibile, ma era difficilissimo credere che il Napoli avesse questo andamento. Prima con Rudi Garcia, esonerato dopo pochissimi mesi dal suo arrivo in panchina, poi con Walter Mazzarri, è stato irriconoscibile.

È attualmente nono in classifica con 31 punti conquistati in 20 partite disputate, tramite 9 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. Uno dei complici del disastro partenopeo è stato sicuramente la pressione di dover giocare una stagione da campioni d’Italia, ma ciò che ha più inciso è stata la mancanza di investimenti nel mercato estivo.

Cambiamenti in corso

A differenza del mercato estivo, il presidente è intenzionato ad investire un’importante somma nel mercato invernale, mettendo a disposizione un budget superiore ai 60 milioni di euro, al fine di rafforzare quanto più possibile la rosa e chiudere al meglio la stagione in corso.

Il primo acquisto è stato Cyril Ngonge, arrivato per 20 milioni di euro + bonus dall’Hellas Verona; a seguire Hamed Traorè, preso dal Bornemouth in Premier League tramite un prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro, la cui ufficialità potrebbe dare l’addio definitivo alla pista Samardzic.

Trattativa in corso

Con la pista Samardzic oramai raffreddata e l’addio imminente di Piotr Zielinski al termine della stagione, il Napoli ha bisogno di un nuovo centrocampista ed è fortemente interessata a Georgiy Sudakov, centrocampista ucraino dello Shakhtar Donetsk.

Per il giovanissimo classe 2002 è stata presentata un’offerta da parte della società partenopea di 30 milioni di euro, rispedita però al mittente da parte degli ucraini, che lo valutano molto di più. La loro intenzione, avendo consapevolezza di avere in casa un gioiello del calcio europeo, è quella di scatenare un’asta tra i top club, come fu per Mychajlo Mudryk, acquistato dal Chelsea per una cifra di 70 milioni di euro più altri 30 di bonus.