Gasperini, ecco il ‘nuovo Hojlund’ | Colpo grosso Atalanta: ha già esordito in Europa

I dirigenti della Dea si confermano attentissimi sul mercato: in arrivo un acquisto di livello internazionale, anticipate le altre big.

Il campionato di Serie A 2023-’24 non ha effettuato soste durante le Festività natalizie, regalando agli appassionati di calcio partite spettacolari e ricche di colpi di scena, oltre a ribaltoni inattesi, come l’esonero di José Mourinho deciso dalla Roma, ma anche episodi dei quali si sarebbe fatto a meno, come il caso Maignan scoppiato durante Udinese-Milan.

Per godere di una settimana di stacco bisognerà quindi aspettare metà marzo, quando i campionati nazionali si fermeranno per lasciare spazio ai playoff che designeranno le ultime nazionali qualificate per Euro 2024 o, nel caso delle squadre già qualificate come l’Italia, a amichevoli dalle quali i ct potranno provare a ricavare indicazioni in chiave convocati.

Uno stacco peraltro relativo, dal momento che molti allenatori di club vedranno partire diversi dei propri giocatori per unirsi alle rispettive nazionali. Ecco allora che, nel caso della Serie A, ma anche della Liga, la Final Four di Supercoppa Italiana ha rappresentato l’occasione per alcune squadre per una salutare pausa da impegni agonistici.

Una settimana intera nella quale poter programmare richiami di preparazione per la volata finale della stagione, o magari utile per cercare di recuperare qualche infortunato assente da parecchie settimane. Non tutti i tecnici, però, sono stati di questo avviso. Gian Piero Gasperini non ha infatti accolto positivamente lo stop forzato subito dalla sua Atalanta in campionato.

Atalanta in corsa su tutti i fronti: e c’è anche il mercato

La Dea avrebbe dovuto affrontare l’Inter per la seconda giornata di ritorno, ma l’impegno della formazione di Simone Inzaghi in Supercoppa Italiana ha imposto il rinvio al 28 febbraio. Gasp ha masticato amaro, sia perché la sua squadra stava volando in campionato, sia perché il recupero andrà a incastrarsi in una settimana delicata, prima della sfida contro la Juventus e dopo quella contro il Milan.

Non un dettaglio, perché in una corsa come quella al quarto posto che potrebbe anche decidersi per pochi punti anche il calendario può avere un ruolo importante. Ciò non toglie che la stagione dell’Atalanta stia per ora procedendo nel migliore dei modi: in piena corsa in campionato per l’obiettivo Champions, già negli ottavi di Europa League e in semifinale di Coppa Italia. Abbastanza per rinviare all’estate il prossimo colpo di mercato, già individuato.

Atalanta, arriva il nuovo Hojlund: Gasperini può esultare

L’attacco dell’Atalanta sta infatti rendendo al meglio, dal punto di vista delle prestazioni e da quello numerico. Dal redivivo Charles De Ketelaere al sempre affidabile Luis Muriel, da Gianluca Scamacca alla rivelazione Alexsey Miranchuk, in attesa di El Bilal Touré Gasperini può giostrare le proprie punte. Il tutto in attesa di godersi “il nuovo Hojlund”, che gli uomini mercato dell’Atalanta stanno per acquistare.

Stiamo parlando di Conrad Harder che, come riportato da Tuttomercatoweb, è stato messo nel mirino dai bergamaschi per la prossima stagione. L’attaccante danese di 18 anni, in forza al Nordsjaelland, potrebbe ripercorrere proprio le orme del connazionale Rasmus Hojlund, che dopo una sola stagione all’Atalanta è volato al Manchester United per 60 milioni. Il ragazzo ha già esordito in Conference League, sfornando un assist contro il Fenerbahce. A Bergamo, si sa, sanno individuare il talento prima degli altri. E i risultati si vedono…