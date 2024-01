‘Stanno pensando di venderla’: Friedkin, aperto il vaso di Pandora | Ecco il destino della Roma

Le voci si fanno sempre più insistenti e diventa assai difficile smentirle. Ecco cosa potrebbe accadere presto nella Capitale.

L’addio a José Mourinho potrebbe essere soltanto l’inizio di un percorso che assomiglia molto a una rivoluzione. In casa giallorossa tutto è davvero possibile, con alcune decisioni che se inizialmente sembravano essere possibilità remote, col tempo si sono tramutate in realtà.

Ecco perché il tifo ora vuole sapere e chiede spiegazioni alla proprietà. Tiago Pinto e Mourinho hanno comunque aiutato la società a portare a casa un trofeo (la Conference League due stagioni fa, ndr) e il popolo giallorosso è ancora assetato di successi.

Con Daniele De Rossi nessuno può criticare l’operato della proprietà nell’immediato ma quali saranno le prospettive future? Chi saranno gli interpreti del nuovo corso? Domande a cui è davvero difficile rispondere adesso, anche se qualche indicazione sarebbe già arrivata.

Tra scelte per il futuro e pezze per il presente, la Roma dovrà cercare di avvicinarsi il più possibile a quel quarto posto in campionato che ora come ora sarebbe un miracolo sportivo. Nel frattempo alcune voci si fanno sempre più fitte ed insistenti.

Il capro espiatorio

Nonostante un trofeo vinto, alla fine, José Mourinho ha pagato per tutti. Troppe le incomprensioni con la società, a partire da una rosa da sempre giudicata non all’altezza da parte del tecnico portoghese. Non centrare la Champions con la coppia Dybala-Lukaku tuttavia sarebbe un peccato capitale.

L’addio all’ex tecnico dell’Inter però sarebbe soltanto l’inizio di una vera e propria trasformazione. Alcuni organi di stampa ne stanno già parlando e la sensazione ormai serpeggia anche tra i tifosi. Solo in un caso questi ultimi potrebbero accettare il cambiamento.

“Ho paura che la proprietà ci stia pensando”

Le voci su una possibile cessione della Roma tornano pesantemente d’attualità. Alessandro Cucciari a Maracanà, programma di TMW Radio, non si nasconde. “Negli ultimi tempi, tra i silenzi degli americani e l’esonero di Mourinho ho paura che la proprietà stia pensando anche di vendere“.

Sono tante le cose che non vanno, come spiega l’allenatore, a partire dalla guida tecnica. I Friedkin potrebbero dunque pensare a un clamoroso passo indietro. Non solo la guida tecnica ma anche la rosa: tutti si aspettano una scossa. Di quale entità ce lo dirà soltanto il tempo dopo i risultati del campo.