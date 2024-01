Cause del decesso ancora ignote: fiume di lacrime nel calcio | Lascia il mondo giovanissimo

La notizia ha sconvolto addetti ai lavori e milioni di appassionati, che ancora non riescono a dare una spiegazione all’evento.

È successo davvero ed è dannatamente difficile accettarlo. Il mondo dello sport non può restare indifferente rispetto a quanto accaduto, con conseguenze tangibili e pronte a diffondersi nella vita reale come nel web.

Il calcio si ferma di nuovo, questa volta senza sapere del tutto il perché. La notizia ha sconvolto addetti ai lavori e milioni di appassionati, coloro che con il loro amore smisurato verso giocatori e club non hanno davvero tempo per pensare al peggio.

Talvolta la vita può essere assai crudele, come successo in quest’ultimo caso. Un’immagine in bianco e nero e un comunicato davvero triste, un colpo al cuore per famigliari e amici. Dagli spalti alle prime pagine dei giornali.

È un momento davvero negativo per il club e per questa grande famiglia allargata che chiamiamo con il nome calcio. Ecco cosa è successo e di chi si tratta.

Un dramma inatteso

L’Hertha Berlino piange la scomparsa di Kay Bernstein, il presidente 43enne scomparso proprio nelle ultime ore. Il comunicato apparso sul web da parte del club tedesco getta nello sconforto chi continua a credere in questo sport.

Hertha BSC trauert um Kay Bernstein. Am heutigen Dienstag hat Hertha BSC die furchtbare Nachricht erhalten, dass Präsident Kay Bernstein im Alter von 43 Jahren unerwartet verstorben ist. Der gesamte Verein, seine Gremien und Mitarbeitenden sind fassungslos und zutiefst bestürzt. pic.twitter.com/XAAnniUEEn — Hertha BSC (@HerthaBSC) January 16, 2024

Da capo ultrà a numero uno del club, la parabola di Kay Bernstein aveva sorpreso un po’ tutti, dando forma a una storia di calcio fuori dal comune.

Il lutto del mondo del calcio

I club di Bundesliga e non solo hanno espresso la propria vicinanza alla famiglia di Bernstein, scomparso improvvisamente a soli 43 anni. Il presidente del club che ora milita nella seconda divisione, è stato protagonista di una vicenda particolare.

Fondatore del gruppo ultrà Harlekins Berlin 98, Bernstein era stato poi eletto presidente da un’assemblea straordinaria, avvicinando ancora di più il club alla propria gente. Ora la tragedia che nessuno riesce a comprendere. Una scomparsa davvero inattesa. Il mondo del calcio si stringe attorno alle persone più care al simbolo dell’Hertha Berlino, che d’ora in poi cercherà di tornare nella massima serie anche per onorare la memoria di Bernstein.