Colpaccio bianconero, il ‘nuovo Ibra’ è italiano | Scoperto un talento raro

La società bianconera scopre un nuovo talentuosissimo italiano. Acquisto clamoroso: è il nuovo Zlatan Ibrahimovic

Non solo noi tifosi possiamo definirci tali, anche gli stessi calciatori lo sono stati e lo sono tutt’ora. E spesso, in quanto amanti dello sport più bello del mondo, quale il calcio, abbiamo degli idoli. Non importa quanto siano forti, per noi saranno sempre i numeri 1.

In essi ci immedesimiamo, tentando di assomigliare a loro in tutti i modi. Si imita l’esultanza, si copia il taglio di capelli, si ha la loro immagine sullo sfondo del cellulare, si imitano le movenze e si posseggono le loro gigantografie sparse per tutta la nostra stanza.

Durante le interviste ai calciatori, chiedere chi loro avessero o hanno tutt’ora come idoli è una delle domande più gettonate. Tramita essa, si cerca di capire quale modello abbia seguito e a chi si sia ispirato per diventare un calciatore.

Molti atleti sono riusciti addirittura a coronare il sogno di essere nello stesso rettangolo verde del proprio idolo calcistico, che sia l’uno contro l’altro, o incredibilmente assieme, giocando con la stessa divisa, per la stessa squadra.

Idoli dei calciatori

Tra i top calciatori nati a cavallo tra il 1990 e il 2000, ce ne sono vari che hanno dichiarato il proprio idolo calcistico. Molti di essi sono stati sorprendenti, in quanto il loro punto di riferimento aveva caratteristiche diametralmente opposte alle loro.

Ecco alcuni esempi: Antoine Griezmann, stella dell’Atletico, il cui idolo era David Beckham: a lui è dovuto il numero 7 sulla maglia; Erling Haaland e Michu; il bomber norvegese portava il suo nome sugli scarpini da ragazzini; Marcus Rashford e Tim Howard: i due esatti opposti nel campo; Kevin De Bruyne e Michael Owen: lo diceva fin dalla sua prima intervista da bambino.

Nuovo talento italiano

Uno dei calciatori più interessanti del panorama italiano ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, nella quale ha dichiarato il suo idolo di sempre. Si tratta di Lorenzo Lucca, attaccante 23enne dell’Udinese, che si sta consacrando in questa stagione, con un bottino di 7 gol.

“Zlatan Ibrahimovic è il mio idolo, spero di incontrarlo e penso sarà così, ho visto che va sempre a bordo campo o in panchina, spero di incontrarlo perché sarebbe la prima volta. Proverò a scambiare due parole con lui. La cosa che mi piace di più è il suo carattere, il far sì che sia diventato il migliore con tanta umiltà e un po’ di sana competitività, nel rispetto sempre degli altri”. Chissà se nel prossimo match tra Milan e Udinese, che si terrà il 21 gennaio, il nuovo talento bianconero coronerà il suo sogno.