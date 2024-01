Zaniolo in Serie A: ruolo da protagonista nella lotta Scudetto | A giugno lo tessera una big

Poco utilizzato nell’Aston Villa, l’ex attaccante della Roma vuole tornare in Serie A: testa a testa tra due grandi per assicurarselo.

Le vie del mercato, si sa, sono infinite. E spesso beffardamente intrecciate. Un anno fa di questi tempi la telenovela legata al futuro di Nicolò Zaniolo stava monopolizzando le cronache della sessione invernale, con quell’addio alla Roma che proprio non voleva concretizzarsi.

“Abbandonato” anche da José Mourinho, l’ex promessa dell’Inter aveva capito di essere arrivato al termine della propria avventura in giallorosso, dove le ombre erano ormai di parecchio superiori alle luci. Il debutto in nazionale sotto la guida di Roberto Mancini prima ancora di esordire in Serie A era lontanissimo e cambiare aria era ormai diventata una necessità.

Già, ma per andare dove? La chiamata del Bournemouth, all’epoca neopromosso in Premier in lotta per evitare l’immediato ritorno in Championship, non allettò Nicolò, che neppure accettò di parlare ai dirigenti dei Cherries venuti in missione a Roma. Dal canto proprio i giallorossi avevano bisogno di fare cassa e proprio quel rifiuto fece infuriare i tifosi.

La situazione stava precipitando, ma mentre Zaniolo, a mercato italiano chiuso, accettò il passaggio al Galatasaray, dove si sarebbe rilanciato, il Bournemouth ripiegò su Hamed Traoré del Sassuolo, pagato quasi 30 milioni, ma quasi mai protagonista a causa di problemi fisici assortiti protrattisi nella stagione attuale.

Protagonista in nazionale, ai margini all’Aston Villa: futuro in bilico per Zaniolo

Dodici mesi dopo la situazione è cambiata. Ma non del tutto. Traoré è infatti ancora al centro delle trattative di mercato, avendo deciso di tornare in Serie A accettando la proposta del Napoli, mentre di Zaniolo non si parla quasi più dopo l’approdo in estate all’Aston Villa, che lo ha acquistato in prestito dal Galatasaray.

Tutti contenti? No, perché quella stessa Premier che fu snobbata da Zaniolo un anno fa sembra ora beffardamente pronta a voltare le spalle a Nicolò, che ha subito conquistato la fiducia del ct dell’Italia Luciano Spalletti, ma non quella del tecnico dei Villans Unai Emery, che pure in estate lo aveva accolto con favore.

Zaniolo, il ritorno in Serie A si avvicina: due big pronte all’asta

Dopo una prima parte di stagione da titolare, infatti, l’ex romanista ha via via perso quota nelle gerarchie del tecnico spagnolo e da dicembre in poi ha visto il campo per poco più di 60 minuti, contando i vari spezzoni disputati. Troppo pochi per accontentarsi, anche se si parla del campionato più bello e più ricco del mondo. Per questo il ritorno in Italia è una possibilità concreta.

Il cartellino di Zaniolo è ancora di proprietà del Galatasaray, al quale il giocatore è legato fino al 30 giugno 2027. La permanenza in Turchia appare però improbabile per un giocatore che, confidando in un Europeo da protagonista, vuole tornare a calcare i campi della Serie A e farlo in una big. Juventus e Milan sono pronte a tornare alla carica per il jolly offensivo di Massa, giocatore più volte accostato in passato a bianconeri e rossoneri. Asta in vista, quindi, con il giocatore pronto ad abbracciare il progetto più interessante.