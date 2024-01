Juventus, scambio colossale con la big della Liga | Arriva in bianconero un campione assoluto

Il mercato di gennaio dei bianconeri potrebbe non fermarsi all’ingaggio di Djalò: Allegri pronto ad abbracciare un top player.

A margine della partita contro il Sassuolo il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli ha anticipato che il mercato di gennaio dei bianconeri non prevedrà altri innesti dopo quello del difensore portoghese Tiago Djalò, prelevato dal Lille.

Del resto era noto da tempo che dalle parti della Continassa la possibilità di effettuare investimenti era ridotta all’essenziale o comunque subordinata alla necessità di rendere attivo il famoso indice di liquidità. Non a caso per ufficializzare lo stesso arrivo di Djalò c’è stato bisogno di concludere la cessione di Filippo Ranocchia al Palermo.

Ai tifosi più attenti non sarà tuttavia sfuggito il sorriso sornione con il quale lo stesso Giuntoli ha risposto alla domanda concernente possibili sorprese in arrivo alla Juventus dalla coda del mercato invernale. Come detto la libertà di movimento in termini di liquidità è limitata, ma anche alla luce della ragguardevole posizione di classifica occupata dalla squadra di Allegri nulla può essere escluso a priori.

La rincorsa all’Inter sta per entrare nel vivo e al netto dell’eccellente rendimento di quasi tutti i giocatori che compongono la rosa della Juventus l’imperativo per i dirigenti è quello di farsi trovare pronti per le classiche “occasioni” che potrebbero presentarsi anche a poche ore dal gong di fine mercato.

Mercato Juventus, chi dopo Dajlò? Allegri e il nodo centrocampista

L’ingaggio dello stesso Djalò, del resto, può essere considerato come un’occasione colta al volo, dal momento che il centrale era già in parola con l’Inter, che avrebbe però voluto accoglierlo dall’estate dopo un semestre in prestito. La Juventus ha anticipato la concorrenza e convinto il giocatore, già pronto per acclimatarsi a Torino.

Se gennaio porterà un altro volto nuovo nella rosa bianconera questo sarà un centrocampista. Le assenze di Fagioli e Pogba consiglierebbero un innesto, ma Allegri non è convinto al 100%, alla luce delle poche partite da disputare prima della fine della stagione: appena una ventina tra campionato e Coppa Italia. Troppo poco per aggiungere un tassello magari dall’estero e farlo ambientare.

Juventus-Atletico Madrid, scambio in vista: Moise Kean vicino all’addio

A meno, appunto, che l’”occasione” non sia propizia. Quella giusta potrebbe arrivare dalla Spagna e per la precisione dall’Atletico Madrid. I Colchoneros sono interessati alle prestazioni di Moise Kean, che alla Juventus rischierebbe di trovare poco spazio dopo l’esplosione di Kenan Yildiz. L’attaccante è allettato dalla possibilità di approdare all’estero ed ecco allora spuntare l’ipotesi di uno scambio.

A lasciare la corte di Diego Simeone potrebbe essere Saul Niguez, per uno scambio di prestiti che può fare tutti contenti. Kean andrebbe a rinforzare l’attacco dell’Atletico in vista della volata finale di Liga e Champions, mentre Saul è proprio il centrocampista multiuso, abile in entrambe le fasi, che può fare molto comodo ad Allegri. Classe ’94, prodotto del vivaio dell’Atletico che ha lasciato solo nella prima parte della stagione 2021-’22 per un breve prestito al Chelsea, Saul può approdare in Italia e allungare le rotazioni di Allegri a centrocampo. L’Inter è avvisata…