Supercoppa, in Arabia volevano la Juve | Nessun problema: si prendono un top player

Se la Juventus non va in Arabia, l’Arabia va dalla Juventus. Pronto l’assalto per un top player bianconero

La Supercoppa italiana è la Supercoppa di Lega ufficiale. È chiamata EA SPORTS FC Supercup per motivi di sponsorizzazione, ed è una competizione calcistica per club abbastanza recente, in quanto nata nel 1988.

In quell’anno nacque l’idea della sua creazione, precisamente durante una cena tra tifosi della Sampdoria, allora vincitori della Coppa Italia. Nel suo corso, il giornalista Enzo D’Orsi propose a Paolo Mantovani, al tempo presidente del club blucerchiato, di organizzare un nuovo trofeo.

La nuova coppa si sarebbe disputata tra la vincitrice del campionato italiano e la vincitrice della Coppa Italia, seguendo l’idea della Charity Shield inglese. Nelle settimane successive l’idea fu proposta al presdiente della Lega Nazionale Professionisti, Luciano Nizzola, il quale appoggiò il progetto.

Il primato nell’albo d’oro della competizione lo vanta la Juventus con 9 successi. A seguire nella classifica, il Milan e l’Inter con 7, la Lazio con 5, la Roma ed il Napoli con 2, la Sampdoria, il Parma e la Fiorentina con 1.

Nuovo format

Fino alla passata stagione, la competizione ha mantenuta il medesimo format per 35 edizioni. Dal 2024, il torneo è stato rivoluzionato, seguendo le orme della Supercoppa spagnola che prevede 2 partite tra 4 squadre: vincitrice della Coppa Italia, vincitrice dello Scudetto, finalista della Coppa Italia e seconda classificata in campionato.

Rispettivamente Inter, Napoli, Fiorentina e Lazio, avversarie nel torneo che si sta attualmente disputando dal 18 al 22 gennaio, come di consuetudine, in Arabia Saudita. La prima partita si è disputata il 18 con il Napoli che ha trionfato sulla Fiorentina e la sera del 19, si scoprirà chi tra Inter e Lazio, accederà alla finale.

Assalto ad un top player

Le due squadre più tifate all’estero ed in particolare in Arabia Saudita sono la Juventus, società con più campionati vinti, ed il Milan, società italiana con più trofei europei conquistati. La loro assenza in Supercoppa ha di fatti creato malumore in Arabia , la quale però ha comunque voluto tenere vivi i contatti con le due società.

Infatti, entrambe le squadre sono state contattate per i loro top player. Il Milan per Giroud, il quale valuta anche la MLS e la Juventus per Filip Kostic. L’esterno serbo non è più al centro del progetto come la scorsa stagione, soprattutto in seguito al cambio modulo. L’Al-Hilal, squadra dei connazionali Milinkovic e Mitrovic , spinge forte su di lui e punta già ad acquisirlo a titolo definitivo nel mercato invernale.