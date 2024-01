Tennis in lacrime, tragedia nella notte | La nefasta notizia ha distrutto la famiglia

Il mondo dello sport e del tennis in particolare si svegliano devastati dalla terribile notizia. Ecco che cosa è successo.

Tutto cambia ma a volte succede nella maniera più dolorosa e imprevedibile possibile. Il mondo del tennis deve accettare a malincuore l’arrivo di questa tremenda notizia, destinata a scuotere tutto il movimento.

Parliamo e scriviamo spesso dei protagonisti di questo sport, osannandoli come vere e proprie leggende ogniqualvolta scendano in campo per colpire con forza e tecnica quella pallina gialla. Questa volta ci si deve fermare. La partita è persa.

Non è quella del tabellone degli Australian Open ma riguarda una sfida molto più grande, sopra le teste di ognuno di noi. Una forza che governa il mondo. I tifosi sono sotto shock e sarà davvero dura riprendere il racconto di questo sport da questo momento in poi.

Come un cerchio che si chiude, come un campione che si ritira dal campo che gli ha dato tutto nella vita, ora è necessario guardare avanti. Cosa resta alle spalle? Sicuramente i ricordi e la certezza di aver vissuto intensamente ogni attimo.

Il mondo del tennis piange la scomparsa di Mike Dickson, giornalista inglese e corrispondente di lunga data per il Daily Mail. Dopo 38 anni di onorata carriera quella tragedia che nessuno si sarebbe mai aspettato.

We are devastated to announce that our wonderful husband and Dad, Mike, has collapsed and died while in Melbourne for the Aus Open. For 38 years he lived his dream covering sport all over the world. He was a truly great man and we will miss him terribly. Lucy, Sam, Ruby and Joe.

