MotoGP, l’annuncio che cambia tutto: ‘I due più forti correranno insieme’ | Tifosi increduli

La stagione 2024 della MotoGP è alle porte, ma già impazza il mercato piloti per quella successiva: spunta un’ipotesi clamorosa.

A poche settimane dal via della nuova stagione motoristica le voci corrono veloci. E proprio in quanto voci, e pure veloci, fermarle è tutt’altro che semplice. Tra appassionati e addetti ai lavori sono in tanti a pensare che anche quest’anno le emozioni vere nella corsa ai titoli mondiali arriveranno dalle due ruote.

Max Verstappen e Francesco Bagnaia sono i campioni in carica “seriali” di Formula 1 e MotoGP. L’olandese della Red Bull andrà a caccia a partire dal 2 marzo in Bahrain del quarto titolo consecutivo, mentre il torinese della Ducati dovrà “accontentarsi” di un eventuale tris, un risultato che sarebbe comunque storico.

Perché se la Formula 1 vive di cicli che possono essere anche molto lunghi, come ben sanno i tifosi della Ferrari e della Mercedes, che rispettivamente a cavallo del nuovo millennio e della seconda e della terza decade dello stesso hanno potuto esultare a ripetizione, di fatto in ogni Gran Premio, le dinamiche del mondo delle moto sono molto differenti.

Basti pensare che in caso di tris iridato Bagnaia affiancherebbe nella storia leggende come enny Roberts e Wayne Rayney, diventando solo il terzo italiano pluricampione in sequenza dopo Giacomo Agostini e Valentino Rossi, capaci di spingersi a sette e cinque (quest’ultimo tra 500 e MotoGP) titoli consecutivi.

Marquez-Honda, una separazione che fa discutere

Tutto diverso è lo scenario che si prospetta per la Formula 1, dove al netto dell’ottimismo, seppur mascherato, di Ferrari e Mercedes, tutto fa pensare che anche il 2024 sarà dominato dalla Red Bull e da un Max Verstappen tutt’altro che sazio di vittorie e di record, in attesa che la musica possa cambiare dal 2026 con i nuovi regolamenti.

A vivacizzare il mondo della MotoGP è poi stato l’ultimo mercato piloti, assai più movimentato rispetto a quello della Formula 1. I movimenti anche clamorosi nei top team sono stati numerosi e il pensiero non può che andare al più inatteso di tutti, il divorzio tra Marc Marquez e la Honda. Un matrimonio che sembrava indissolubile si è invece interrotto dopo le delusioni e le incomprensioni degli ultimi anni.

Quale futuro per Marquez? Spuntano due ipotesi clamorose

Difficile pensare che Marquez possa lottare per il titolo e infastidire Bagnaia, ipotesi avvalorata anche da chi Marc lo conosce bene come Livio Suppo, storico team principal dei suoi trionfi alla Honda. Intervistato da motogp.com, Suppo si è spinto oltre, aprendo a un paio di scenari clamorosi in vista del futuro: “Marc ha chiesto un contratto di un solo anno per capire se può ancora lottare per il titolo , poi guarderà come saranno messe Honda, KTM e Ducati e deciderà. Un suo futuro alla Ducati ufficiale? Non lo escludo e non credo che Bagnaia potrebbe opporsi…”.

Bagnaia e Marquez insieme nel 2025, quindi? Ipotesi da sogno per gli appassionati e pure per la stessa Ducati, sebbene la gestione non sarebbe semplice. Non si può escludere a priori però neppure che Marc decida di tornare a casa dopo appena 12 mesi: “La Honda potrebbe colmare il divario dalla Ducati già entro metà 2024 e a quel punto potrebbe succedere di tutto. Marc si è lasciato in buoni rapporti, la sua partenza può togliere pressione al team per lo sviluppo della moto. Alla fine tutto il suo team è rimasto in Honda…”. Sì, per la MotoGP sarà davvero una stagione tutta da seguire…