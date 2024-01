Inter, al posto di Sanchez una vecchia conoscenza | Dopo la Supercoppa è atteso a Milano

È cambiata la strategia dell’Inter in tema di calciomercato. Il cileno fa spazio a un calciatore che ha già varcato i cancelli di Appiano Gentile.

Questa volta il finale sarà diverso. Se lo augurano l’Inter e il calciatore, divisi da pochi chilometri ma animati dalla stessa voglia di vincere e aggredire il prossimo pallone vagante. La crescita del giocatore è stata impressionante nel corso degli ultimi mesi, un segnale non da poco quando lasci una big.

I minuti e quella continuità necessaria per un percorso sano, poi la nuova chiamata da parte del club che ha creduto e investito sulle tue qualità. Il tutto senza dimenticare un passaporto che spesso fa rima con campione e che è stato un simbolo dell’Inter del passato.

Dietro ogni vittoria si nascondono sacrifici e anche qualche porta in faccia che può aiutarti a maturare. Ora i tempi sembrano essere finalmente maturi per il grande salto, magari approfittando di uno strano paradosso della rosa nerazzurra.

Il tecnico Simone Inzaghi ha avuto risposte confortanti da tutti ma poche prestazioni da parte di Alexis Sanchez. Ecco perché il management sta già pensando al suo sostituto. Arriva subito.

Il leone in gabbia

Era tornato per fare la differenza, proprio come accadde due anni fa in finale di Supercoppa italiana contro la Juventus al 120′. Alexis Sanchez è partito con i suoi compagni per l’Arabia Saudita (dove si giocheranno le final four per la Supercoppa italiana, ndr) e potrebbe restare là.

Uno scenario non impossibile in caso di offerte allettanti per il cileno, ormai ultima scelta del tecnico Simone Inzaghi. Ecco perché un nuovo arrivo a gennaio, proprio al posto del Nino, non andrebbe escluso.

La trattativa è nell’aria

Le ultime positive apparizioni in campo non hanno fatto altro che accendere il dibattito tra i tifosi: Valentin Carboni è pronto a tornare all’Inter? La domanda è lecita e quella che sembra essere solo un’idea per giugno potrebbe diventare una trattativa vera e propria per questo mese di gennaio.

I rapporti tra Monza e Inter sono ottimi e per di più il club biancorosso avrebbe adocchiato Radonjic. Il calciatore serbo gradirebbe la destinazione ed è sempre più fuori dal progetto del Torino. L’incastro è possibile. Molto dipenderà dalle proposte che arriveranno a Sanchez. Tutta l’Inter è ovviamente concentrata sull’avvicinamento alla semifinale contro la Lazio. In palio tra qualche giorno c’è un altro trofeo.