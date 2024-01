Calciomercato Milan, i rossoneri cambiano obiettivo: ‘Troppa concorrenza’ | In settimana prendono lui

Il Milan spinge forte sul mercato: i rossoneri al lavoro per l’acquisto di nuovi obiettivi da mettere a disposizione di Pioli

Il Milan di Stefano Pioli occupa in maniera salda la terza posizione in classifica con 42 punti conquistati in 20 gare disputate, con 13 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Nonostante i punti lasciati per strada siano tanti, i rossoneri lottano ancora in chiave scudetto.

La qualificazione alla Champions League è praticamente assicurata avendo 8 punti in più alla quarta e sebbene si trovi a -7 punti dalla seconda, la Juventus di Massimiliano Allegri e a -9 dai cugini dell’Inter allenati da Simone Inzaghi, il campionato è ancora lungo. Siamo solo a metà e potrebbe dunque succedere di tutto.

Oltre agli acquisti nel mercato invernale che aumenteranno il numero di calciatori disponibili per il mister, il Milan avrà nettamente un’altra marcia, perchè ritroverà a breve tutti gli indisponibili, che fino ad ora non sono potuti esser d’aiuto.

Attualmente è ai box l’intera difesa e parte del centrocampo. Il bollettino medico conta Mattia Caldara, out per un’operazione alla caviglia, Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Pierre Kalulu per un infortunio al bicipite femorale, Tommaso Pobega per un’operazione al retto femorale e Alessandro Florenzi per un sovraccarico degli adduttori.

Emergenza in corso

La mancanza di interpreti in difesa è un gravissimo problema che il Milan ha da parecchio tempo e che fino ad ora è riuscito a tamponare grazie alla scoperta di Jan Carlo Simic, 2005 della primavera, il ritorno di Matteo Gabbia dal prestito nel Villareal e l’adattamento al ruolo di Theo Hernandez.

Nonostante a breve recuperi la maggioranza degli infortunati, i rossoneri hanno bisogno di recuperare punti e andare quanto più possibile avanti in Europa League, dunque necessita di più calciatori a disposizione che ruotino nelle gerarchie. Per tal motivo, è deciso nell’intervenire sul mercato.

A caccia di un centrale

Sono vari i profili sondati dalla dirigenza del Milan da acquistare per risolvere quanto prima questa enorme emergenza. L’obiettivo primario era Alessandro Buongiorno del Torino, il quale, nonostante un’ottima offerta, non ha lasciato Torino, poichè dichiarato incedibile dal presidente Cairo.

I rossoneri vireranno dunque su altro e sono due i nomi sul taccuino: Bressier e Nianzou. La pista per acquisire il primo sembra essersi complicata, soprattutto dopo l’inserimento di varie società, tra le quali il Napoli, il secondo bersaglio è più alla portata, con la possibilità di acquistarlo in prestito. Il classe 2002 era già seguito da tempo dal Milan, già prima del suo trasferimento al Siviglia e rispecchia i parametri della società: alto, fisico, veloce ed efficace nel gioco aereo.