Napoli che facciamo? Il giocatore aspetta il via libera | De Laurentiis non ha più tempo

Campioni d’Italia protagonisti sul mercato invernale: trattative in serie, acquisti a raffica, ma c’è un nodo da sciogliere quanto prima.

Due acquisti già ufficializzato, altri due in via di definizione sempre a centrocampo e poi il ritocco in difesa. L’Italia è avvolta dal gelo, eppure per il Napoli sembra estate. Anzi, l’estate che… non è stata tale sei mesi fa. Metafore a parte, i tifosi azzurri stanno assistendo con stupore all’attivismo sul mercato del presidente De Laurentiis.

Sarà il caldo arabo, fatto sta che l’approdo dei campioni d’Italia a Riyad per disputare la Final Four della Supercoppa Italiana, da testa di serie numero 1 in virtù dello scudetto vinto lo scorso anno, ha letteralmente sbloccato le trattative degli azzurri, la cui classifica del resto impone di ridurre al minimo riflessioni e tempi di attesa.

Per risalire la classifica, approfittando del passo lentissimo che stanno avendo le concorrenti per il quarto posto, urge cambiare passo e per farlo è necessario rinforzare in maniera sostanziale una rosa che la scorsa estate, eccetto il sacrificio di Kim, è rimasta inalterata rispetto a quella che aveva dominato la Serie A sotto la guida di Luciano Spalletti.

Tuttavia ogni stagione è diversa dall’altra, soprattutto se a cambiare è proprio il manico. Riflessioni e appunti già fatti, nonché ammissioni di responsabilità di cui lo stesso De Laurentiis si è già reso autore, stupendo pure in questo caso i tifosi. Fatto sta che Walter Mazzarri potrà contare alla ripresa del campionato su quattro potenziali nuovi giocatori.

Napoli, De Laurentiis scatenato sul mercato, ma tiene banco il futuro di un big

Ad Hamed Traoré, appena arrivato in prestito dal Bournemouth, e Cyril Ngonge, ingaggiato dal Verona, potrebbero infatti presto aggiungersi altri due centrocampisti, con il fiorentino Barak e Mangala del Nottingham Forest in pole, oltre che su un difensore centrale. Per quest’ultimo ruolo, tuttavia, l’unico per il quale la società prevede un investimento e non un prestito, sono in corso riflessioni.

Del resto lo stesso Mazzarri aveva indicato l’innesto di un difensore come prima necessità per gennaio e la società è al lavoro. Tra i tifosi quindi, dopo una prima parte di stagione da dimenticare, è tornata la speranza, a patto però di non perdere altri tasselli chiave della formazione laureatasi campione d’Italia la scorsa primavera. In particolare uno dei pochi a salvarsi dallo scorso agosto in avanti.

Mercato Napoli, il rinnovo di Politano è a un passo

Se infatti il destino di Piotr Zielinski, con l’addio a fine stagione a parametro zero dopo otto anni a Napoli sempre più vicino, diversamente dovrebbe andare per Matteo Politano. L’esterno romano, a Napoli dal gennaio 2020, andrà a scadenza di contratto nel 2025, ma sembra deciso a rifiutare le ricche offerte in arrivo dall’Arabia Saudita.

Anzi, l’intesa per il prolungamento sarebbe stata già raggiunta tra la società e l’agente dell’ex Inter, Mario Giuffredi, che ha tuttavia preso tempo rimandando gli ultimi dettagli al post Supercoppa: “L’Al-Shabab è ancora fortemente interessato al giocatore. La decisione definitiva sul futuro di Matteo verrà presa nei prossimi giorni”. I tifosi hanno già “deciso” e aspettano un lieto fine che non turbi il gennaio della speranza.