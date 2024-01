Altro che Roma: Giuntoli architetta qualcosa di grosso | Il pupillo di Mou alla Continassa entro il 20 gennaio

È l’uomo a cui Mourinho ha dato tutta la sua fiducia, ma ora la Juventus lo può tesserare: Giuntoli prova la masterclass.

La strana estate del mercato bianconero si era conclusa con più dubbi e perplessità che certezze: si è scritto e letto sui giornali per mesi di quanto Allegri avesse chiesto espressamente Romelu Lukaku come attaccante del presente/futuro della Juventus.

La sua complicata situazione contrattuale, col prestito all’Inter non più rinnovato a causa della sua ‘sparizione’ con i dirigenti nerazzurri, aveva illuso Giuntoli di poter ingaggiare il belga a prezzo di saldo e accontentare così il suo mister.

L’affare non si è poi concretizzato, in primis per la mancata cessione di Dusan Vlahovic, il bomber serbo che in questa stagione sembra rinato a suon di prestazioni positive (7 gol e 2 assist in 17 presenze in Serie A).

Dunque i circa 80 milioni spesi esattamente due anni fa per strapparlo dalla Fiorentina sembrano ora parzialmente giustificati, con le reti del numero 9 bianconero che sono valsi punti preziosissimi per la lotta allo scudetto (vedi Frosinone e Salernitana, tanto per citare le ultime rocambolesche marcature a tempo quasi scaduto).

L’attacco è OK, il centrocampo è KO

Se il reparto avanzato, complice anche il rendimento super dell’astro nascente Yildiz, si è rivelato l’arma in più di questa Juventus, c’è un reparto che complici le defezioni non riesce a garantire continuità. Parliamo ovviamente del centrocampo, orfano dei vari Fagioli e Pogba.

Se per questi ultimi le squalifiche hanno pesato in maniera inesorabile sulla loro assenza, ci sono altri elementi che per un motivo o per un altro si sono ritrovati lontani dal rettangolo verde: McKennie sarà squalificato per il Sassuolo mentre Rabiot non verrà rischiato, Locatelli ha sofferto per l’infortunio alla costola, Weah ha recuperato a pieno ritmo da poco.

Matic in rotta di collo col Rennes: firma a Torino?

Proposta dell’ultimo minuto: Nemanja Matic alla Juventus. Il centrocampista ex Roma è infatti in rottura con il Rennes e potrà essere presto libero di firmare a zero: secondo quanto riportato da TuttoJuve.com, il mediano è stato accostato alla squadra di Allegri come rinforzo di gennaio.

Allo stato attuale delle cose però, Matic non scalderebbe Giuntoli, che cerca invece un profilo più giovane e più futuribile. Il serbo è sicuramente considerato uno dei pupilli di Josè Mourinho, che lo ha allenato al Chelsea e al Manchester United, oltre che alla Roma, squadra dalla quale è stato da poco esonerato.