Il Milan torna alla carica: “Offerta convincente” | Davanti ai microfoni arriva l’annuncio

La trattativa è più viva che mai e il Milan ora può finalmente sorridere. Ecco di chi si tratta.

Ogni giorno che passa potrebbe essere quello buono per il Milan (che ha tempo fino al 31 gennaio) per assicurarsi l’ultimo tassello. Un innesto utile per il tecnico rossonero Stefano Pioli che quando si guarda in panchina ultimamente, può chiamare soltanto ragazzi della Primavera.

Una situazione dalla quale uscire il prima possibile per dare sostanza alle prestazioni e continuità di risultati. Ciò che conta, come sempre, è la vittoria. Gradino dopo gradino l’obiettivo minimo della stagione del Diavolo resta quello di giocare la prossima Champions League.

Per farlo la dirigenza ha già messo mano al portafoglio e non intende arrendersi di fronte alle possibili difficoltà di questa sessione invernale di calciomercato. Questione di tempistiche e offerte. Il budget a disposizione potrebbe variare solo in caso di emergenza.

Col passare delle ore però cresce l’ottimismo e il Milan vede l’obiettivo sempre più vicino. Quel calciatore che possa risolvere alcuni problemi urgenti nell’immediato per poi diventare una colonna della squadra che verrà. Ecco di chi si tratta.

L’annuncio del presidente

“Vedremo se ci saranno opportunità di cessione in questa finestra di mercato di gennaio. Ma serve un’offerta convincente, è un piacere sapere che il giocatore è seguito da club importanti”. Parole del presidente del Brest Denis Le Saint ai microfoni di Prime Video.

La squadra francese sta giocando un campionato ad alta quota, grazie a una brillante terza posizione in classifica alle spalle di PSG e Nizza. Il calciatore di cui parla il presidente è un obiettivo dei rossoneri e il suo nome è Lilian Brassier.

Il rinforzo perfetto per Pioli

In attesa di capire se l’attuale tecnico rossonero siederà ancora in panchina anche ai nastri di partenza della prossima stagione sportiva, la squadra ha bisogno di un rinforzo. Il difensore del Brest è un obiettivo ma il club francese non intende fare sconti, soprattutto a questo punto della stagione.

Il classe ’99 ha una valutazione superiore ai 10 milioni di euro, cifra che la dirigenza rossonera spenderebbe più volentieri a giugno. Servirà uno sforzo da parte del club per assicurarsi un calciatore promettente. Continua in questo senso il feeling tra gli scout rossoneri e il campionato francese, come testimoniato da operazioni concluse in passato che hanno portato il Milan a grandi risultati.