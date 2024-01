Visite mediche già svolte: Roma, dopo l’infortunio arrivano i rinforzi | Finalmente l’attesa è finita

Giallorossi protagonisti sul mercato: l’emergenza infortuni ha imposto un pronto intervento, il volto nuovo è già arrivato.

Ci sono occasioni nelle quali il calciomercato deve fungere da vero e proprio “pronto intervento”. Del resto la funzione della sessione di gennaio può essere anche questa. Le rose sono già state costruite in estate e a metà stagione può essere necessario anche solo effettuare ritocchi per motivi di necessità.

Era così anche un tempo, quando il mercato estivo chiudeva a luglio, in coincidenza con l’inizio dei ritiri (che non prevedevano ricche tournée all’estero), e a novembre era concessa una finestra di un paio di settimane per le classiche riparazioni, legate nella quasi totalità dei casi a situazioni impreviste dettate da infortuni.

Oggi il calcio è completamente diverso per immaginare scenari simili, dal momento che si gioca molto di più e che anche il numero di infortuni per ogni singola squadra è superiore in maniera esponenziale. Così il mercato estivo dura un mese e mezzo in più e quello successivo è diventato… invernale anziché autunnale e si prolunga per tutto gennaio.

Uno dei club più attivi nelle prime due settimane del primo mese del 2024 è stato la Roma. O meglio, fosse dipeso dall’ormai ex allenatore giallorosso José Mourinho sarebbero arrivati parecchi rinforzi già nelle ore successive a Capodanno, ma come noto i paletti del Financial Fair Play hanno limitato il raggio d’azione del general manager dimissionario Tiago Pinto.

Grave infortunio per la Roma femminile: il club torna sul mercato

Così a Trigoria, in attesa di salutare Renato Sanches e/o Leonardo Spinazzola, è arrivato il solo Dan Huijsen, comunque subito protagonista, nel bene e nel male, contro l’Atalanta in campionato e la Lazio in Coppa Italia. Sarà così l’erede dello Special One a “godere” dei prossimi volti nuovi che popoleranno la rosa della Roma, il cui arrivo non sembra comunque immediato.

Pure l’altra squadra della galassia giallorossa, tuttavia, ha l’esigenza di apporre dei correttivi al proprio organico. Stiamo parlando della Roma femminile, la cui situazione di classifica è però molto diversa rispetto alla formazione maschile, motivo per cui ci si può concedere qualche ora di riflessione in più prima di affondare il colpo nelle trattative.

Aigbogun ko, la Roma femminile ha scelto il nuovo acquisto

Le ragazze di mister Alessandro Spugna, campionesse d’Italia in carica dopo essere riuscite lo scorso anno a interrompere il dominio della Juventus Women, reduce da otto titoli consecutivi, veleggiano in testa alla classifica a punteggio pieno, a +6 sulle stesse bianconere. Il ko contro la formazione di Montemurro nella recente Supercoppa Italiana giocata a Cremona ha però fatto suonare un campanello d’allarme. Non l’unico.

Proprio durante la gara di Supercoppa, infatti, Eseosa Aigbogun ha subito un grave infortunio al ginocchio. La lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro terrà fuori la svizzera fino al termine della stagione: “Dobbiamo cercare qualcosa di importante, ma non tanto per prendere. Ci serve qualcosa di utile, altrimenti ci faremo bastare le forze a disposizione” le parole di Spugna dopo il successo sul Pomigliano. Ebbene, l’opportunità di cui sopra potrebbe risponde al nome di Anja Sonstevold. La norvegese classe ’92 è in arrivo dall’Inter: punto di forza della propria nazionale, ha già sostenuto le visite mediche e sarà subito a disposizione dell’allenatore. Un segnale di forza per un club che vuole confermarsi ai vertici in Italia e che punta a fare strada anche in Champions League.