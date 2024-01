Osimhen, la situazione finalmente è chiara: “Vi svelo il suo desiderio” | Destino già scritto

Finalmente sono state rivelate le sue volontà: la sitazione è più che chiara. Ecco il destino di Victor Osimhen

L’impresa della vittoria del terzo Scudetto della storia del Napoli nella scorsa stagione, che mancava dai tempi di Diego Armando Maradona, esattamente da 33 lunghissimi anni, sembrava aver sancito l’inizio di un nuovo ciclo per i partenopei, ma così non è stato.

Con l’addio di Luciano Spalletti, divenuto Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, è venuto a mancare il vero condottiero di questa squadra, che ad oggi, si fa difficoltà a riconoscere per quanto si sia involuta in questi ultimi mesi.

Al suo posto Rudi Garcia, il quale è arrivato tra lo scetticismo dei tifosi dopo il suo esonero ufficializzato dall’Al-Nassr, la cui avventura è durata pochissimo. Nel mese di novembre ha ricevuto il suo secondo esonero dell’anno, lasciando il posto ad una vecchia conoscenza.

Si tratta di Walter Mazzarri, preso per risvegliare l’anima di una squadra irriconoscibile. La prima partita contro l’Atalanta termina con una vittoria, ma è solo una fiammata. In un mese e mezzo collezionerà 3 vittorie, con un Napoli che sprofonda sempre di più.

I calciatori che erano maggiormente coinvolti nella vittoria del campionato, sono ad oggi irriconoscibili. In particolare, Khvicha K’varatskhelia e Victor Osimhen, i quali trovano un’immensà difficoltà nel fare ciò che gli veniva naturale: segnare gol.

I due, sono stati anche protagonisti di un battibecco sui social, nato dall’agente del georgiano, che ha sostenuto che mentre il suo assistito è tra i top mondiali nel suo ruolo e in quanto tale vorrebbe giocare per una delle squadre migliori, il suo compagno di reparto, ossia il nigeriano, andrà in estate in Arabia Saudita poichè preferisce il guadagno alla carriera.

🚨🔵 Osimhen’s agent Roberto Calenda released an official statement on Kvaratskhelia’s agent quotes.

“Everyone must look into their own home and have respect for the work of others. It is not correct to talk about the future of other players”.

“This creates misunderstandings… pic.twitter.com/MHpuUBhBp3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2024