Vieni alla Juve? Fermento alla Continassa | Si parla di un campione assoluto

La trattativa di calciomercato può entrare davvero nel vivo. Ecco di chi si tratta e cosa può dare alla causa bianconera il giocatore.

In pochi mesi è cambiato davvero tutto in casa Juventus. Dalle prospettive sul campo, passando per la delicata posizione del tecnico Massimiliano Allegri, fino al mercato. Basta scrollare le news sul cellulare per comprendere come e quanto la squadra bianconera abbia voglia di tornare protagonista.

Un percorso fatto di step ma anche di ostacoli. Dalle penalizzazioni della passata stagione, all’esclusione dalle Coppe, alla Continassa nessuno si è pianto addosso anzi. La strada tracciata è quella del lavoro, col sogno scudetto che inizia a strappare un sorriso tra qualche giocatore.

Il Football Director Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori stanno approfittando del momento per stringere accordi con altri club e rinforzare una squadra che in campionato sta dimostrando di che pasta è fatta. L’Inter sembra ancora un gradino sopra ma non è ancora detta l’ultima parola.

Con questo colpo i bianconeri ridurrebbero ancora di più il gap con i nerazzurri, in attesa del big match del prossimo 4 febbraio a San Siro che deciderà in un senso o nell’altro la corsa per il titolo.

Derby d’Italia sul mercato

Proprio in sede di trattative la Juve starebbe sorpassando i nerazzurri per arrivare a Tiago Djalò del Lille. Un rinforzo per la difesa davvero importante che ricorda (seppur a cifre diverse) l’operazione Bremer. Uno sgarbo che riflette la rivalità di campo.

Per quanto riguarda il centrocampo invece il nome nuovo è quello di Jordan Henderson, ex capitano del Liverpool e da 6 mesi all’El Ettifaq in Arabia Saudita. Come riporta La Gazzetta dello Sport il suo ambientamento finora non è stato affatto semplice.

Occasione di mercato

Il centrocampista potrebbe arrivare a Torino con la formula del prestito, andando a rinforzare un reparto sempre sotto la lente di ingrandimento. Il budget a disposizione per il mercato invernale non è stratosferico: meglio puntare su occasioni come questa per cercare di arrivare il più vicino possibile ai propri obiettivi.

L’esperienza dell’ex Liverpool farebbe comodo a Massimiliano Allegri che dopo aver fatto debuttare molti giovani, cerca un po’ di concretezza e nuove certezze per la volata scudetto. Senza le coppe provarci fino alla fine è diventato un obbligo, Inter permettendo. La stagione bianconera può regalare nuove soddisfazioni nonostante alcune premesse non esattamente incoraggianti.