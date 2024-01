Milan, l’addio è burrascoso: “Sapete cosa penso di voi” | Ha confessato tutto quanto

Le parole del giocatore fanno capire molto di più di quanto si è detto rispetto a questo trasferimento di mercato.

L’addio era nell’aria almeno da un anno, con il suo nome accostato a un club estero che lo ha corteggiato senza tregua. Inizialmente è stato lo stesso tecnico rossonero Stefano Pioli a rispedire al mittente ogni tipo di approccio, figuriamoci un’offerta vera e propria.

Il giocatore, protagonista dell’undici pensato dal tecnico di Parma, era incedibile. Poi le cose sono cambiate con il Big Ben rossonero che ha la sua data precisa. Stiamo parlando della scorsa estate quando, ceduto Sandro Tonali al Newcastle, il Milan ha aperto i rubinetti e rinforzato la rosa.

È stato qualcosa di molto simile ad una rivoluzione, con oltre 100 milioni di euro spesi. L’entusiasmo ritrovato dei tifosi, tanti giocatori da inserire in fretta e una sfida affascinante ma difficile. A quel punto anche le gerarchie sono cambiate.

Il Mister rossonero le ha provate tutte ma alla fine si è dovuto convincere della possibilità di lasciare fuori il suo pupillo. L’arrivo del mercato ha fatto il resto. Ecco cosa è successo e di quale giocatore rossonero si tratta.

Questione di equilibri spezzati

Ogni allenatore ha il suo talismano, quel giocatore al quale non rinuncerebbe mai. Col passare degli anni (oltre quattro per la precisione, ndr) a Milanello si sono accorti delle qualità tecniche e umane di un giocatore arrivato senza i fari puntati addosso.

Stiamo parlando di Rade Krunic, nuovo calciatore del Fenerbahce. All’inizio quello con il club turco sembrava essere soltanto un flirt. Le scelte di Pioli e la consapevolezza di essere coperti in quella zona del campo hanno spinto la dirigenza ad intavolare una trattativa con i club interessati al bosniaco.

Un addio dolce e amaro

Ci ha pensato lo stesso giocatore, attraverso Instagram, a salutare il mondo rossonero. In più di 4 anni di Milan sono arrivate le gioie (come lo scudetto, ndr) ma anche le cadute.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rade Krunic (@krunicrade_33)

Un pensiero speciale è per i suoi ormai ex compagni di spogliatoio. “Sapete cosa penso di voi – scrive Krunic su Instagram – voi non mi avete abbandonato mai”. Sotto il post una marea di commenti e di attestati di stima per un giocatore che si è comportato in maniera esemplare nonostante le esclusioni dell’ultimo periodo.