“Siglato un accordo biennale”: l’Inter stappa lo champagne | Annuncio in pompa magna

I nerazzurri volano in campionato e puntano al tris in Supercoppa Italiana, ma la società non si ferma: nuovo affare, c’è l’ufficialità.

Obiettivo seconda stella. Magari con qualche record annesso… La marcia dell’Inter in campionato prosegue spedita e solo i risultati fin qui ottenuti dalla Juventus hanno impedito alla squadra di Simone Inzaghi di ipotecare con largo anticipo la conquista del 20° scudetto della propria storia.

Del resto i numeri non mentono. Dopo 19 giornate Lautaro e compagni hanno messo insieme 51 punti, appena due in meno rispetto alla marcia del Napoli di Luciano Spalletti nello scorso campionato. Un anno fa di questi tempi la Serie A era appena ripresa dopo la lunga pausa per i Mondiali e gli azzurri erano incappati nella prima sconfitta stagionale.

A rallentare la corsa dei futuri tricolori era stata proprio l’Inter il 4 gennaio, ma quel successo non sarebbe bastato ai nerazzurri, zavorrati dalla partenza ad handicap, per riaprire i giochi, e del resto lo stesso Napoli si sarebbe prontamente ripreso già nove giorni dopo grazie alla goleada contro la Juventus.

L’unica differenza tra i due cammini riguarda quindi proprio il percorso degli inseguitori, dal momento che 12 mesi fa a 18 giornate dalla fine il Napoli poteva vantare un abissale +13 sulla seconda, proprio l’Inter, gap che permise alla squadra di Spalletti di concentrarsi sull’avventura in Champions League, poi interrottasi già ai quarti.

Inter, gennaio intenso: società attiva non solo sul mercato

La terza Inter di Simone Inzaghi vanta il miglior attacco del campionato per distacco e pure la miglior difesa, ma si sa che non sempre queste statistiche appartengono alla squadra che a fine campionato chiuderà la classifica davanti a tutte. Quel che è certo è che se l’Inter vola sul campo è merito anche dell’ottima organizzazione societaria che c’è alle spalle.

Dall’amministratore delegato corporate Alessandro Antonello al duo chiamato ad occuparsi di mercato, formato da Beppe Marotta e Piero Ausilio, con la collaborazione di Dario Baccin, a Inzaghi e alla squadra non viene fatto mancare nulla nella quotidianità. Si pensi al pronto intervento sul mercato, con l’ingaggio di Tajon Buchanan già a inizio gennaio per sostituire l’infortunato Juan Cuadrado.

Inter, ufficiale una nuova partnership: tutti i dettagli

Non solo, però. Pure il settore commerciale dell’Inter funziona eccome e una dimostrazione arriva dal fronte sponsor. Tanti sono i marchi che accettano di legare il proprio nome a quello dell’Inter, l’ultimo dei quali in ordine di tempo è Tsunami Nutrition, che nella giornata del 15 gennaio è diventata Official Nutritional Supplements Supplier del club per le prossime due stagioni.

L’azienda, leader nel settore dell’integrazione alimentare e della nutraceutica, si appresta quindi ad iniziare un percorso virtuoso insieme alla società, che comprenderà una collaborazione fattiva con lo staff medico sul tema della nutrizione e integrazione nel mondo del calcio oltre che una produzione di contenuti digital e webinar con lo staff tecnico, sempre con al centro l’argomento della nutrizione sportiva,