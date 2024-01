Emergenza Inzaghi, nel momento clou perde il gioiello | Senza di lui si complica tutto

Reduce dalla goleada di Monza, l’ambiente nerazzurro è turbato da una pessima notizia alla vigilia dell’avventura nella Supercopppa Italiana.

L’Inter si è congedata dal campionato per due settimane con un’autentica prova di forza. Il successo sul campo del Monza va infatti oltre il 5-1 finale, frutto delle doppiette di Lautaro e Calhanoglu e del ritorno al gol di Marcus Thuram, alla luce della qualità della prestazione fornita dai nerazzurri.

Una settimana dopo la discussa vittoria sul Verona, e le polemiche che hanno caratterizzato i giorni seguenti, non era scontato che la squadra di Simone Inzaghi riuscisse a disputare 90 minuti a così alta intensità e con un livello tecnico così elevato contro uno degli avversari più ostici del campionato, almeno dal punto di vista tattico.

Certo, quando le partite prendono quella piega c’è sempre una concomitanza di cause. Il Monza ha mostrato qualche limite di troppo, non solo in fase offensiva, mentre l’Inter non ha sbagliato nulla, gettando sul campo probabilmente anche la rabbia accumulata proprio durante l’ultima settimana.

All’U Power Stadium Inzaghi ha mandato in campo la formazione tipo, diffidati compresi, mostrando di non voler fare alcun tipo di scelta in base alle competizioni in cui la squadra è impegnata. All’orizzonte dei nerazzurri c’è infatti la Supercoppa Italiana a Riyad, da quest’anno in due partite, trofeo al quale l’Inter tiene particolarmente.

Inter, parte la missione Supercoppa: nel mirino c’è la storia

Anche alla luce della recente e inattesa eliminazione dalla Coppa Italia, infatti, Lautaro e compagni puntano a tornare da Riyad da vincitori, non solo per mere motivazioni economiche, ma pure per ritagliarsi un piccolo posto nella storia. Solo il Milan di Fabio Capello, infatti, è riuscito ad aggiudicarsi tre edizioni consecutive della Supercoppa Italiana, tra il 1992 e il ’94.

La Juventus si è fermata a due in due occasioni (2002-2003 e 2012-2013), pur avendo giocato dieci finali consecutive di Supercoppa tra il 2012 e il 2021. L’Inter di Inzaghi è attualmente a quota due e si sa che nella stagione del derby a distanza per la caccia alla seconda stella eguagliare i cugini non avrebbe prezzo.

Tegola Inter, Inzaghi perde Calhanoglu per la ripresa del campionato

Il campionato tornerà però presto a bussare alla porta dell’Inter e con un ciclo di impegni da far tremare i polsi. Fiorentina, Juventus e Roma in sequenza e già per la partita contro i viola del 28 gennaio ci sarà una pesante assenza, proprio quella di Hakan Calhanoglu, diffidato e ammonito contro il Monza.

Il turco è incappato in un ingenuo cartellino giallo per fallo tattico nel secondo tempo, macchiando un’altra prestazione maiuscola non solo per la doppietta, che gli ha comunque consentito di salire a quota 9 gol, eguagliando il proprio primato in una sola stagione in Serie A. Il regolamento prevede che le eventuali squalifiche in campionato non vengano scontate in Supercoppa, ma Inzaghi ha accettato di correre il rischio. Certo, fare a meno del regista contro i viola non sarà semplice, ma il tecnico piacentino ha totale fiducia nella propria rosa ed è già pronto per valutare una soluzione alternativa. Prima, però, c’è una Supercoppa da vincere.