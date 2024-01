‘Resta in Serie A’: colpo di scena Mourinho | A giugno c’è un’altra big

Dopo la Roma, nuova avventura in Serie A. La carriera italiana di José Mourinho potrebbe non essere ancora finita

L’esperienza di José Mourinho sulla panchina della Roma si è conclusa in una mattina di gennaio, 48 ore dopo l’ultima delle nove sconfitte, su 28 uscite ufficiali, subita dai giallorossi in un tormentato inizio di stagione.

Sconfitta che però lo Special One non ha avuto la possibilità di “vivere” dalla panchina, a causa della squalifica per l’espulsione subita una settimana prima contro l’Atalanta, che gli ha impedito di seguire da vicino la gara di San Siro contro il Milan.

Le ultime immagini del tecnico portoghese sul campo alla guida della Roma resteranno quindi quelle, polemiche, seguite all’uscita dal campo durante il match contro la Dea. L’ultimo graffio mediatico, invece, Mou lo ha lasciato proprio poche ore prima della partita contro il Milan, con quell’allusione a Harry Potter in realtà non inedita.

Era infatti il 2010 quando, dopo l’esordio sulla panchina del Real Madrid, Mourinho, allora reduce dai trionfi con l’Inter, cercò di mettere in chiaro in un ambiente molto esigente di non avere poteri “magici” e che le fortune della squadra sarebbero dipese soprattutto dalla qualità degli interpreti.

José Mourinho, parte il toto panchina dopo l’addio alla Roma

Quasi una premonizione di un triennio, quello al Bernabeu, che segnò di fatto l’inizio dei primi segni di cedimento di quell’aurea di infallibilità che aveva accompagnato i primi anni di carriera di Mourinho, che con i Blancos vinse “solo” una Liga, senza andare mai neppure vicino al (richiesto) trionfo in Champions League.

Ora, dopo aver vinto negli ultimi sei anni solo una Coppa di Lega e un’Europa League con il Manchester United e la Conference League con la Roma, ci si chiede quale sarà la prossima sfida che attende Mister José. Una nuova big del calcio internazionale? Il ritorno nell’amata Inghilterra? O forse una nazionale, magari il Brasile? Chissà, invece, che il suo futuro non possa essere ancora in Italia…

Mourinho resta in Italia? Ecco la grande che può pensare allo Special One

Al termine della stagione in corso, infatti, almeno un paio di big della Serie A sembrano destinate a cambiare guida tecnica. Stiamo parlando di Milan e Napoli. Il club rossonero potrebbe decidere di separarsi da Stefano Pioli al termine di un ciclo vincente, ma che può ancora regalare soddisfazioni (leggi Europa League) in grado di cambiare la storia.

A Napoli invece la seconda avventura di Walter Mazzarri sembra destinata a concludersi a fine maggio. Ecco allora che dal mondo dei social, e in particolare da X, si è levato più di un appello affinché Aurelio De Laurentiis contatti proprio Mourinho. Già avvicinato in passato alla panchina azzurra il tecnico portoghese potrebbe prendere in considerazione la terza sfida della propria carriera in Serie A, con un chiaro intento di rivincita.