Il Napoli tratta in Arabia: per l’accordo manca pochissimo | Centrocampo sistemato

Supercoppa Italiana e… mercato. Campioni d’Italia attivissimi tra campo e trattative: il nuovo rinforzo per Mazzarri è in arrivo.

Benvenuti a Riyad, la capitale… del calciomercato italiano. L’inedita formula della Supercoppa Italiana, che per il 2024 (ma si tratta dell’edizione 2023…) ha aperto al modello spagnolo attraverso l’adozione della Final Four, rappresenterà per i club coinvolti anche un’occasione per discutere di affari e trattative.

La prima Supercoppa “allargata” della storia del calcio italiano ha cambiato più volte data, oscillando tra l’inizio e la fine di gennaio, per poi collocarsi al centro del mese. Ovvero con il calciomercato invernale in pieno svolgimento. Buon per la stampa specializzata, che potrà scatenarsi alla caccia di notizie e indiscrezioni.

Del resto almeno un paio delle squadre che daranno vita alle tre partite previste in Arabia Saudita sembrano destinate a essere protagoniste del mercato fino agli ultimi giorni di gennaio. Il riferimento non è certo a Inter e Lazio, per le quali la finestra di trasferimenti di metà stagione non rappresenterà una necessità.

I nerazzurri si sono già mossi per tempo con l’acquisto di Tajon Buchanan, mentre i biancocelesti stanno finalmente raccogliendo i frutti dei tanti innesti effettuati in estate e la rosa di Sarri appare completa in ogni reparto per affrontare la seconda parte della stagione. Non altrettanto si può dire di Fiorentina e soprattutto Napoli, pronte a cogliere le classiche opportunità che si presenteranno. Ma non solo.

Napoli re del mercato di gennaio: De Laurentiis pronto a fare quattro acquisti

I campioni d’Italia in carica sono stati infatti la grande delusione del girone d’andata e il sofferto successo sulla Salernitana nella prima di ritorno non ha certo spazzato via i dubbi su quanto (non) fatto in estate dal presidente Aurelio De Laurentiis, la cui prima mossa a gennaio non è stata certo un acquisto, bensì la cessione per 25 milioni di Eljif Elmas al Lipsia.

Una plusvalenza d’oro per gli azzurri, ma Walter Mazzarri ha bisogno di rinforzi in ogni reparto per cercare di raddrizzare la baracca. Del resto i risultati delle concorrenti per la lotta al quarto posto hanno fatto tornare nell’ambiente azzurro la speranza di poter salvare la stagione attraverso la qualificazione alla prossima Champions League.

Napoli, centrocampo tutto nuovo: dopo Traoré si accelera per Barak

Qualcosa è già successo attraverso l’ingaggio di Hamed Traorè, il jolly di centrocampo e attacco ex Sassuolo in arrivo dal Bournemouth con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ma non basta, perché il Napoli acquisterà anche un centrale difensivo e almeno un altro centrocampista. La novità, allora, è che una trattativa può entrare nel vivo proprio a Riyad coinvolgendo un altro club impegnato in Arabia Saudita.

Si tratta proprio della Fiorentina, pronta a trattare la cessione di Antonin Barak. Il ceco ex Udinese, Lecce e Verona non ha convinto in viola e fatica a trovare spazio nelle rotazioni di Italiano. Il Napoli lo punta vedendolo come alternativa a Zambo Anguissa e l’affare può entrare nel vivo e definirsi in poche ore. Si discute sulla formula dell’operazione, con la Fiorentina che spinge per una cessione a titolo definitivo. A margine delle sfide di Supercoppa potrà essere trovato l’accordo.