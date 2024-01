Roma, l’erede di Sanches arriva dalla Liga | Colpo grosso in casa Blaugrana

La negativa esperienza del centrocampista portoghese in giallorosso può concludersi a breve: il sostituto fa sognare i tifosi.

Il prossimo 3 febbraio, a mercato invernale concluso, la Roma potrebbe ritrovarsi con una rosa più forte, o comunque più completa e con più alternative in tutti i ruoli, ma quel che è certo è che avrà un dirigente in meno. Il general manager Tiago Pinto ha infatti già annunciato l’addio al club giallorosso a fine mese.

Una rottura inattesa almeno nelle tempistiche, sebbene proprio dopo l’anticipazione della separazione tra le parti, che arriva dopo due anni e mezzo particolarmente intensi, è emersa l’indiscrezione secondo la quale il dirigente portoghese avrebbe voluto farsi da parte già al termine dell’ultima sessione estiva.

Il dirigente ha parlato solo di una “stanchezza” in senso generale, aggiungendo di ritenere chiuso il proprio percorso alla Roma. Ogni tipo di bilancio e di analisi su questo ciclo sarà fatto proprio tra qualche settimana, anche perché fino al termine di gennaio Pinto sarà impegnatissimo sul mercato.

Al netto di un rapporto forse non più idilliaco con José Mourinho (esonerato a sua volta proprio nella giornata di oggi) infatti, l’ex dirigente del Benfica porterà a termine il proprio lavoro con professionalità, cercando quindi di aggiungere altri due tasselli alla rosa giallorossa dopo Dean Huijsen, il giovane difensore arrivato in prestito dalla Juventus e soffiato in extremis al Frosinone.

Mercato Roma, flop Renato Sanches: l’addio è a un passo

Ad una squadra decisa ad arrivare anche quest’anno fino in fondo all’Europa League, ma anche di cercare di conquistare tramite il campionato la qualificazione alla prossima Champions League, serve una rosa competitiva in ogni reparto, con alternative all’altezza sul piano numerico e qualitativo. Proprio quello che manca alla Roma attuale.

I tifosi giallorossi si aspettano quindi un altro centrale difensivo, ma anche un ulteriore innesto a centrocampo, dove pure la coperta è abbastanza corta, tra infortuni e qualche delusione. A quest’ultimo “capitolo” non si può che inserire il nome di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese può essere considerato una delle più grandi “sconfitte” della gestione Tiago Pinto.

La Roma punta Barcellona: individuato l’erede di Sanches

Arrivato a fine mercato in prestito dal PSG, l’ex Benfica e Lille, pupillo del general manager, è stato condizionato da tanti infortuni, gli stessi che lo avevano frenato nelle ultime stagioni. La Roma, il Paris e il giocatore sono concordi circa la possibilità di interrompere l’avventura in anticipo, scenario che permetterebbe ai giallorossi di planare su un altro centrocampista, già individuato.

Se Sanches tornasse al PSG, pronto a dirottarlo al Besiktas, il suo posto alla Roma potrebbe venire preso da Oriol Romeu. L’esperto mediano del Barcellona, classe ’91, è tornato la scorsa estate in blaugrana dopo una lunga esperienza in Premier League. Xavi non lo impiega da titolare, bensì da prezioso 12° uomo, stesso ruolo che potrebbe rivestire alla Roma. La stima da Trigoria c’è, ma la trattativa non è facile. Non tanto per la clausola rescissoria “pittoresca”, pari a 400 milioni di euro, ma perché il giocatore non è convinto di lasciare nuovamente la natia Catalogna e i blaugrana vorrebbero continuare a contare sulla sua esperienza in una squadra dall’età media piuttosto bassa.