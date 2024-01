Milan, è fatta: ecco l’attaccante dei sogni | Ma quale Guirassy, arriva una macchina da gol

Il Milan sceglie ufficialmente il suo nuovo attaccante: addio a Guirassy, arriva un bomber da tantissimi gol

Il Milan ha fortemente bisogno di un nuovo attaccante e quanto più in fretta possibile. Stefano Pioli richiede un vero e proprio bomber che trascini la rosa a suon di gol, poichè gli attuali attaccanti rossoneri, Luka Jovic e Olivier Giroud, non danno il massimo delle garanzie.

Il primo, nonostante nelle ultime partite stia crescendo sempre di più e stia marcando il tabellino, ha avuto mesi difficili alle sue spalle, soprattutto dal punto di vista fisico. Il secondo, per quanto sia uno dei migliori della vecchia generazione, ha oramai 37 anni.

Dunque, la dirigenze capitanata dall’amministratore delegato Giorgio Furlani sta lavorando da mesi per finalizzare il nuovo colpo, rafforzando così la zona di campo più importante, seppur sia estremamente difficile farlo nel mercato di gennaio.

In questo lasso di tempo è complicato muoversi, sia per la scarsa disponibilità economica, sia perchè ritrovandoci a metà stagione, difficilmente le società cedono i propri pezzi pregiato, al meno di offerte di altissimo valore.

Importanti occasioni

Le occasioni però non mancano e una dei profili sondati dall’entourage rossonero era Serhou Guirassy, attaccante guineano dello Stoccarda, attualmente secondo nella classifica marcatori della Bundesliga con 17 gol, dietro solo ad Harry Kane, attaccante inglese del Bayern Monaco.

Il cartellino non rappresenterebbe un problema in quanto ha una clausola da 17,5 milioni di euro che il Milan era interessato ad esercitare. Il nodo si presenta con l‘ingaggio, in quanto il il 27enne ha rifiutato i 3 milioni netti proposti, chiedendone 5 e facendo saltare la trattativa.

Nuovo profilo

Sfumata oramai l’assalto in Bundesliga, il Milan dà uno sguardo in Portogallo, precisamente alla punta attuale dello Sporting Lisbona. Si tratta di Viktor Gyokeres, di nazionale svedese, nato nel 1998, il quale è attualmente secondo nella classifica marcatori della Primeira Liga con 11 gol.

L’attaccante 25enne ha segnato nella sua precedente esperienza in Inghilterra, al Coventry City, 40 gol in 97 presenze ed è arrivato in estate allo Sporting per 20 milioni di euro. Nella sua nuova avventura ha confermato sempre più di essere una macchina da gol, segnando 20 gol in 23 partite e di saper giocare anche con la squadra, con 10 assist totali. Il suo valore di mercato secondo transfermarkt si aggira sui 45 milioni di euro, ma rappresenterebbe la soluzione ideale per il problema dei rossoneri.