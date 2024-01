Clamoroso Juventus, sacrificato un altro centrocampista | In settimana le visite mediche

I tifosi non possono crederci. Il Football Director Giuntoli si prende un rischio ma sa già come muoversi per il sostituto.

La Juventus continua la sua marcia in campionato, a soli due punti dalla capolista Inter e conquista le semifinali di Coppa Italia. La vittoria contro il Frosinone, nel segno di Milik e della giovane promessa Yildiz, fa ben sperare un popolo che vuole concludere questa stagione sportiva con un altro trofeo in bacheca.

Intanto il Football Director Cristiano Giuntoli, dopo un mercato con le mani in mano, sta prenotando giocatori importanti per provare a partire come favorita per lo scudetto ai nastri di partenza della prossima stagione. Molto dipenderà da alcuni incastri che dovrebbero verificarsi proprio nel mercato di gennaio.

Un grande club come quello bianconero infatti ha l’obbligo di provare ad anticipare tempi e concorrenza e per questo non si farà sfuggire alcune importanti occasioni che il mercato offre. Il tecnico Massimiliano Allegri si fida della dirigenza ed è consapevole che questo sarà il periodo più importante della stagione.

Senza l’impegno delle coppe europee infatti i bianconeri vogliono approfittare di eventuali cali di tensione da parte dell’Inter e tentare il sorpasso. Per quelle che erano le aspettative di inizio stagione, si tratterebbe di un vero e proprio capolavoro.

Quello che temono i tifosi

Per una Juventus che vince in campo ce n’è un’altra composta da giocatori in giro per l’Italia a farsi le ossa. I bianconeri sanno benissimo che nel mondo del calcio il tempo a disposizione è sempre limitato.

Ecco perché si stanno organizzando nella costruzione della Juve che verrà. Il primo colpo, che non farà felici i tifosi, è però in uscita. Stiamo parlando di Filippo Ranocchia, che sembra ormai a un passo dal Palermo.

L’incastro di mercato

Un’operazione di mercato soltanto apparentemente di secondo piano. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com infatti il centrocampista in prestito all’Empoli ma di proprietà della Juventus, ha sciolto le riserve ed è pronto a volare in Sicilia.

Con Ranocchia al Palermo nelle casse bianconere entrerebbero circa 3 milioni di euro. Esattamente la cifra da versare al Lille per assicurarsi il difensore Tiago Djalò e bruciare l’Inter in questa corsa che ha come traguardo il mese di giugno. I bianconeri sono tornati e adesso dovranno essere gli altri club a preoccuparsi delle loro mosse.