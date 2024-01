Occasione Milan, Moncada lo riporta in Serie A | Colpo da novanta in mezzo al campo

Moncada ha deciso: lo riporta nel campionato italiano. Un’occasione assolutamente da non perdere per il Milan

La dirigenza del Milan è fortemente concentrata sul mercato invernale attualmente in corso, con il fine di rafforzare la rosa a disposizione del mister Stefano Pioli, soprattutto in zone in totale emergenza a livello numerico, come il centrocampo e la difesa.

Una situazione così assurda da non sembrare veritiera, eppure i rossoneri è da inizio stagione che hanno perennemente indisponibili in rosa. Siamo solo alla metà esatta della stagione, eppure si contano 33 infortuni totali, di cui 28 di natura muscolare e 5 lesioni.

Oltre che l’importante carico di partite da disputare nel corso di una stagione, è chiaro che parte della colpa vada assegnata ad una sbagliata preparazione estiva da parte dello staff atletico, messo continuamente in discussione dalla tifoseria.

Sono solamente due gli unici superstiti del Milan, ossia il centrocampista olandese Tijjani Reijnders ed il centravanti francese Olivier Giroud. La restante parte ha subito almeno una volta un infortunio, ottenendo il primato della società con più casi in Serie A, se non in Europa.

Cercasi soluzioni

Per terminare al meglio la stagione, ad oggi totalmente fallimentare dopo il mercato faraonico da 130 milioni in estate, con l’eliminazione ai quarti della Coppa Italia e la retrocessione in Europa League, il Milan è bisognoso di nuove soluzioni.

Cambiamenti che devono avvenire soprattutto nel rettangolo di gioco, con una difesa ed un centrocampo dimezzati a causa degli infortuni di Pellegrino, Florenzi, Thiaw, Kalulu, Tomori e Pobega, il trasferimento definitivo di Krunic e la momentanea assenza di Ismael Bennacer per la Coppa D’Africa.

Nuova occasione

Oltre a lavorare per l’acquisizione di un nuovo centrale di difesa, seppur Theo Hernandez stia svolgendo sorprendentemente in maniera egregia quel ruolo, Stefano Pioli ha richiesto un nuovo centrocampista,che ricopra specialmente il ruolo di mediano davanti alla difesa ed impedisca di concedere così tanti gol, come nell’ultimo anno solare.

Tra i profili sondati, sembra esserci l’inserimento per Nemanja Matic, classe 1998, con un contratto in scadenza a giugno 2025. Il serbo milita attualmente nel Rennes in Ligue 1, ma i rapporti tra lui e la società in questi mesi sono oramai ad un punto di rottura, tanto da non presentarsi agli ultimi allenamenti. Un’occasione perfetta per riportare l’ex Roma in Serie A ad un prezzo contenuto, che garantirebbe un’ottima mano alla squadra in vista del finale di stagione.