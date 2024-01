Terminate le negoziazioni: il Milan sblocca l’affare | Adesso manca solo l’annuncio

La trattativa ha raggiunta le battute finali: l’affare si è ufficialmente sbloccato. Manca solo l’annuncio da parte dei club

La dirigenza del Milan capitanata da Giorgio Furlani si sta muovendo con attenzione sul mercato di gennaio che terminerà l’ultimo giorno del mese, con il fine di rafforzare la rosa nei reparti in cui ne necessita e terminare al meglio la stagione.

Una stagione nettamente sotto le aspettative di chiunque, basate su due fondamentali elementi. Il primo è il riscattarsi della scorsa stagione, pessima in termini di risultati, con un 4 posto raggiunto grazie alla penalizzazione inflitta alla Juventus e la Coppa Italia abbandonata agli ottavi di finale, il secondo, è l’incredibile mercato fatto in estate.

Un mercato in cui il Milan ha primeggiato nella classifica delle spese della Serie A , con una rosa totalmente rivoluzionata, sia negli 11 titolari che nei restanti atleti che compongono la rosa. Una spesa totale di circa 130 milioni, anche se finanziata dall’importante cessione di Sandro Tonali, ceduto al Newcastle per 70 milioni di euro.

Eppure, tutto ciò non è minimamente bastato. I rossoneri non sono riusciti ad avere fino ad oggi una stagione migliore della precedente, essendo praticamente fuori da tutto, Europa League a parte.

Situazione attuale

Ciò che è certo è che anche gli infortuni sono complicati dell’attuale situazione dei rossoneri, i quali hanno impedito al mister Stefano Pioli di avere sempre la rosa completa a disposizione. Sono ben 33, di cui 28 muscolari e 5 lesioni e siamo solo a metà anno.

In campionato il Milan è terzo, ma non sembra essere in grado di tenere il passo della Juventus e dell’Inter, rispettivamente a +7 e +9. In Europa League dovranno giocare gli spareggi contro il Rennes, dopo esser stati retrocessi dalla Champions League e in Coppa Italia sono stati eliminati a San Siro dall’Atalanta di Gasperini, perdendo per 1-2.

In uscita

Per chiudere al meglio la stagione i rossoneri lavorano sia in entrata che in uscita. Nonostante la forte emergenza di squadra in ogni zona del campo, il Milan ha sorprendentemente chiuso la trattativa per la vendita di Rade Krunic, che fino a poche settimane fa era un titolare inamovibile.

Il centrocampista bosniaco si trasferirà al Fenerbahce, è già volato in Turchia per svolgere le visite mediche e firmerà un triennale da 3 milioni a stagione- Il trasferimento sarà a titolo definitivo e nelle casse rossonere saranno versati 5 milioni di euro + 1 di bonus.