Pazza Inter, per l’attacco un’idea folle | Dalla rivale un giocatore imprendibile

Si conferma ancora una volta la Pazza Inter: idea folle per l’attacco. È pronto l’assalto ad un bomber della Serie A

Con l’infortunio di Juan Cuadrado, sempre più assente nella stagione nerazzurra, l’Inter ha immediatamente trovato il rimpiazzo nel mercato di gennaio, tramite l’acquisizione di Tajon Buchanan; un’operazione da 10 milioni di euro complessivi per l’esterno canadese del Club Brugge.

La priorità dei nerazzurri in questo momento è quella di lasciar andar via gli esuberi e sostituirli con calciatori validi e che siano funzionali allo svolgimento di tutte le competizioni, di fatti, ha già lasciato partire Lucien Agoumè e lavora per Steafno Sensi.

In particolare, la dirigenza nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta, dedicherà l’intera sessione di mercato invernale per lavorare specialmente sul reparto d’attacco, il che può essere considerato paradossale seguendo i numeri attuali della stagione.

La rosa allenata da Simone Inzaghi ha come punta di diamante il capocannoniere del campionato, Lautaro Martinez, nonchè della squadra, con 18 gol segnati in 24 partite. Ancor più assurdo se consideriamo l’intero reparto, formato insieme a Marcus Thuram, con 18 g/a in tutte le competizioni.

Bisogno di alternative

Ciò che manca ai nerazzurri sono le alternative, a differenza dello scorso anno in cui c’era il bomber bosniaco, Edin Dzeko. Attualmente hanno Marko Arnautovic e Alexis Sanchez, i quali però non stanno rendendo secondo i risultati sperati.

Mentre il polacco non sembra dare garanzie a livello fisico, tanto da far ipotizzare al tecnico di schierare Mkhitaryan in funzione di mezza punta, il cileno sembra oramai definitivamente fuori dal progetto, nonostante sia tornato da pochi mesi a Milano.

Sguardo alle rivali

L’Inter ha una possibilità last minute per rafforzare il reparto offensivo e può farlo acquistando un giocatore di un’incredibile qualità che milita attualmente in Serie A, a patto che riesca a garantirsi un tesoretto per l’ingaggio, dato dalle imminenti cessioni.

Si tratta del colombiano Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il quale è in scadenza di contratto. Per evitare di perderlo a parametro zero, la dirigenza potrebbe dunque considerare l’idea di venderlo per monetizzare, soddisfando anche la volontà espressa dal calciatore in una delle sue ultime interviste di volere più minutaggio nei suoi ultimi anni di carriera. Il tecnico però non è del tutto convinto e sembra abbia acconsentito al desiderio del calciatore negli ultimi match, ma sarà la sua l’ultima decisione per confermare il trasferimento.