Allarme Mourinho, ‘colpo basso’ di Mazzarri | Saltato Samardzic vogliono lui: chiusura vicina

Uno sgarbo di mercato in piena regola accende la rivalità tra le due squadre che stanno lottando per la Champions.

Il più classico degli sgambetti, un po’ come subire un gol beffa al 95′ dopo una partita di fatiche e sofferenza. È quello che sta andando in scena tra Roma e Napoli, due piazze decisamente calde dal punto di vista delle temperature e ora anche del mercato.

A contendersi il giocatore, due allenatori che si stimano come José Mourinho e Walter Mazzarri. Due tecnici che sembrano già aver fatto vedere le cose migliori nel corso della loro decennale carriera ma che si ritrovano uniti da un unico obiettivo.

La qualificazione alla prossima Champions League è vitale per entrambe le realtà. Il Napoli deve salvare la faccia da campione d’Italia in carica. I giallorossi, dopo tante polemiche, possono regalarsi una soddisfazione davvero enorme. Le due tifoserie vogliono vivere una seconda parte di stagione da protagonisti.

In origine ci fu il caso Samardzic ad infiammare le ultime trattative. Adesso che gli animi si sono un po’ raffreddati, gli uomini mercato sono al lavoro per concludere la prossima importante trattativa di mercato.

Il terzo incomodo

Il caso del calciatore dell’Udinese che è stato a un passo dall’Inter è davvero singolare ma in questa occasione ci concentreremo più sugli effetti collaterali di un suo possibile trasferimento. Corteggiato dal Napoli negli ultimi mesi, ora il padre agente del calciatore avrebbe strizzato l’occhio alla Juventus.

Il Napoli si ritroverebbe dunque costretto ad andare su un giocatore che piace molto anche alla Roma, in un intreccio di mercato molto affascinante. Non sono esclusi colpi di scena, soprattutto quando un arrivo nel mercato di gennaio può mutare gli equilibri in campo. Ecco di chi si tratta e come potrebbe concludersi la telenovela.

Scatto azzurro per il centrocampista

Impossibile non notare le sue doti finché ha calcato i terreni di gioco della nostra Serie A. Ora Hamed Traoré, ex stellina del Sassuolo, può tornare nel nostro campionato. Il giocatore, osservato dalla Roma, è la prima alternativa del Napoli a Samardzic.

Una trattativa che può entrare presto nel vivo. Il Bournemouth, titolare del cartellino, potrebbe infatti ricevere nelle prossime ore diverse chiamate. Attenzione oltre a Napoli e Roma anche all’inserimento del Milan, alla ricerca di un calciatore nel reparto centrale del campo in seguito alla cessione di Krunic.