Milan, anche i tifosi non riescono a crederci: arriva l’ex Manchester City | Scudetto più vicino

Un colpo che non ti aspetti. Il Milan è pronto ad acquistarlo a titolo definitivo: arriva l’ex Manchester City

Stefano Pioli pensa partita dopo partita come risolvere al meglio un gravissimo problema che sta mettendo il suo Milan alle strette. Si tratta degli infortuni, che lo costringono a cambiare continuamente schemi e impediscono di acquisire continuità ai calciatori.

Il bollettino medico dei rossoneri è impressionante. Siamo solo agli inizi di gennaio e all’esatta metà della stagione e sono già più di 30 i nomi segnati sul taccuino. Una vera e propria carneficina, con 27 infortuni di natura muscolare e 4 lesioni.

Nell’era Pioli sono purtroppo stati sempre una spiacevole costante, che quest’anno ha però raggiunto il suo culmine. Dell’intera rosa, sono solo Tijjani Reijnders, Olivier Giroud e Luka Romero a non essersi mai infortunati.

Una situazione sicuramente non semplice da gestire e che è stata una delle principali cause dei freni avuti dal Milan durante questa stagione, che li vede attualmente terzi in campionato, a 7 punti dalla seconda e 9 dalla terza e fuori dalla Champions League.

La zona più colpita

Analizzando l’elenco dei calciatori che compongono l’intera rosa rossonera, la zona più in emergenza è sicuramente quella difensiva. Per far numero e gestirla tra le varie competizioni, oltre ad aver richiamato Matteo Gabbia dal prestito al Villareal, Pioli ha adattato Theo Hernandez come centrale, il quale si sta rivelando una sorpresa.

Attualmente sono ancora ai box Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Malick Thiaw, clamorosamente per lo stesso infortunio, uno strappo del muscolo femorale, Alessandro Florenzi per un infortunio agli adduttori, Mattia Caldara per un infortunio alla caviglia e Marco Pellegrino per una forte distorsione.

Occhio al mercato

Al netto dei tantissimi infortuni che sembrano non avere fine, per i rossoneri è dunque doveroso intervenire sul mercato e acquistare un centrale di difesa. Dopo l’arrivo di Filippo Terracciano, un jolly per la sua duttilità, il Milan guarda in Premier League.

Il profilo sondato è Tosin Adarabioyo, centrale difensivo attualmente in forza al Fulham, nel quale milita da 4 stagioni e cresciuto al Manchester City. Il 26enne ha vestito anche le maglie del West Bromwich Albion e dei Blackburn Rovers, è in scadenza di contratto ed è seguito con attenzione dalla dirigenza del Milan, la quale sta valutando l’approccio migliore per portare il classe 1997 quanto prima in Italia.