L’Inter lo prenota, spunta lo svincolato di lusso | Regalo straordinario per mister Inzaghi

I nerazzurri mettono le mani sul gioiello che tutti hanno corteggiato in giro per l’Europa. Ecco di chi si tratta.

Un colpo per spiccare il volo, aumentare a proprio vantaggio il gap con i rivali della Juventus e proiettarsi alle prossime sfide con maggiore serenità. L’Inter vuole concedersi un 2024 ancora da protagonista assoluta, dopo quella finale di Champions League della passata stagione che ancora brucia.

I nerazzurri hanno ancora un minimo vantaggio in classifica sulla diretta inseguitrice ma qualcosa sta scricchiolando. Meglio correggerlo subito e sfruttare il mercato per alleggerire una rosa extra large. Se Stefano Sensi sta per accettare un trasferimento al Leicester di Maresca, Agoumé è già a Siviglia per dimostrare le proprie doti.

Tra difesa e attacco invece le tendenze sembrano opposte. Il reparto arretrato è il più solido del campionato in quanto a reti concesse, con il portiere Yann Sommer che non si è sporcato più di tanto i guantoni in questo girone d’andata. A preoccupare semmai è l’attacco.

Dietro Thuram e Lautaro Martinez, decisamente intoccabili, c’è il vuoto. I primi 6 mesi della strana coppia Arnautovic-Sanchez sono stati davvero deludenti. Il ds Piero Ausilio, assieme ai suoi collaboratori, sta pensando a un nuovo innesto. Un colpo davvero sensazionale.

Ritorno di fiamma

Il suo nome era già stato accostato ai nerazzurri in diverse occasioni ma di fatto non è mai arrivata la fumata bianca. Il suo arrivo garantirebbe qualità ed esperienza, esattamente le caratteristiche che servono all’Inter per blindare il primato.

Stiamo parlando della possibile avventura italiana di Anthony Martial. Il suo futuro allo United è tutt’altro che scritto. Ecco cosa può accadere in questa finestra di mercato. L’Inter ha una priorità e un piano ben preciso per completare la rosa.

Un’occasione da cogliere al volo

Il francese è un’occasione di mercato per tanti club alla finestra. L’Inter lo sa bene e vuole sfruttare questa possibilità. Se l’attaccante non dovesse rinnovare con i Red Devils infatti i nerazzurri farebbero un’offerta per completare un attacco atomico. La strategia dell’Inter prevede comunque, a meno di clamorosi colpi di scena, un innesto per l’attacco a giugno.

Un pezzo da novanta che andrebbe a colmare le lacune del reparto e consentirebbe all’Inter di presentarsi in campo con tante soluzioni in più. Sarebbe persino possibile pensare a un tridente con Martial, Lautaro e Thuram. In quel caso a tremare sarebbero le difese avversarie.