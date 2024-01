De Laurentiis ci prova, tentativo disperato al fotofinish | Risposta appena ricevuta

Napoli scatenato sul mercato: il presidente al lavoro in prima persona, spunta una trattativa inaspettata. Tifosi in attesa.

Un mercato di gennaio da protagonisti per provare a salvare in extremis, anzi un po’ oltre, una stagione che nessuno osava immaginare trionfale come quella passata, ma che non può e non deve trasformarsi in un calvario, non solo perché si è appena giunti solo a metà percorso.

Questo è l’obiettivo, peraltro dichiarato dal presidente Aurelio De Laurentiis, del Napoli per il primo semestre del 2024. Il tutto nonostante i freschissimi ricordi della cavalcata scudetto dello scorso campionato sono inevitabilmente stridenti se paragonati al disastroso cammino di cui sono stati protagonisti gli azzurri nelle prime 19 partite di campionato e nell’unica disputata in Coppa Italia.

Il bottino di punti si è quasi dimezzato, passando da 50 a 28, dalla prima posizione già pressoché inattaccabile di un anno fa si è passati alla nona del giro di boa di una Serie A 2023-’24 che, tuttavia, offre ancora margini di manovra a Di Lorenzo e compagni per cercare di risalire la china e lottare per l’ultimo obiettivo rimasto, il quarto posto.

Per tutti questi motivi lo stesso De Laurentiis ha sorpreso tutti presentandosi in sala stampa dopo il pareggio contro il Monza. “Quanto è accaduto è mia responsabilità, sono pronto a cercare di rimediare”. Tradotto, dando per improbabile un altro cambio di allenatore, a meno di nuovi crolli della gestione Mazzarri nelle prossime partite, non resta che tuffarsi sul mercato.

Mercato Napoli, obiettivi difesa e centrocampo: tutti i nomi

Nei primi giorni di gennaio il Napoli è stata la più attiva delle grandi, non a caso insieme al Milan, l’altra grande delusa della prima parte di stagione. Se però i rossoneri hanno già inserito due volti nuovi in rosa e non intendono fermarsi, in casa Napoli si è ancora in fase di trattativa.

I nomi impazzano, da Lazar Samardzic e Nehuen Perez, obiettivi in casa Udinese, fino a Hamed Traoré, che appena un anno dopo il passaggio al Bournemouth potrebbe decidere di tornare in Serie A. L’intenzione dei campioni d’Italia è quella di inserire almeno un innesto per reparto, ma con un’attenzione particolare verso il centrocampo, il reparto che ha già perso Elmas e che a giugno potrebbe veder partire un altro pilastro. A meno di sorprese…

Colpo di scena Napoli, De Laurentiis rilancia per il rinnovo di Zielinski

Oltre che sul fronte acquisti, infatti, De Laurentiis non perde di vista quello dei rinnovi. Ecco allora che nei giorni scorsi è arrivato un rilancio “disperato” per Piotr Zielinski. Il polacco, in scadenza a giugno, ha già un accordo con l’Inter, ma non c’è ancora nulla di firmato. Al momento, tuttavia, i margini di ripensamento sembrano minimi.

Dopo aver punzecchiato il giocatore a seguito dei rifiuti alle proposte arrivate dal club, De Laurentiis ha quindi cercato di ricucire il rapporto, presentando una proposta al rialzo, con ingaggio da 5 milioni e prolungamento fino al 2025. Almeno per il momento, tuttavia, Piotr non sembra voler rimangiarsi la parola data ai nerazzurri, che mettono sul piatto un contratto più lungo. I tifosi azzurri, tuttavia, storicamente legati al centrocampista, tornano a sperare.