‘Tradimento’ Sinner, le telecamere hanno ripreso tutto | Pizzicati insieme con un chiaro intento

Immaginate come deve essere duro il rientro in campo contro tutto e tutti. Dopo aver vinto infatti tutti si aspettano sempre molto da te e ogni risultato che non coincida con il trionfo viene visto come una tragedia. Il tennista ha dimostrato tutto il suo valore ma nello sport non ci si può mai fermare.

I prossimi traguardi e dunque le prossime partite sono le più importanti. Concentrazione, voglia e capacità di gestire i diversi momenti del match sono attributi di un campione. In Italia c’è chi sta lavorando duramente per togliersi altre soddisfazioni e andare a riscrivere le regole di questo sport.

Le ultime affermazioni sono state dimostrazioni di forza evidenti. Il campione ha fame e nulla sembra essere veramente in grado di fermarlo. Le prossime partite dovranno dargli la forza e l’entusiasmo necessari per migliorarsi ancora, alzando sempre di più l’asticella.

Ecco perché ora bisognerà anche lavorare sull’aspetto fisico. I prossimi impegni saranno contro i migliori e bisognerà farsi trovare pronti. Intanto le ultime notizie parlano di uno Jannik Sinner assai distante dai pensieri di un altro tennista.

Incontro segreto alla Rod Laver Arena

L’Australia può essere la terra delle rivincite o delle conferme per il tennis italiano. C’è uno sportivo in particolare che ha voglia di riprendersi la scena a suon di giocate convincenti, possibilmente lasciandosi alle spalle gli infortuni.

Questa volta però non potrà confrontarsi con Sinner. La scelta è stata fatta e ha destato parecchia curiosità tra gli appassionati del circuito. Ecco cosa è successo. Il tennista ha scelto una via diversa per ritrovare la giusta confidenza con questo sport.

Altro che Sinner

Il tennista italiano Matteo Berrettini, come riportato dall’Ansa, ha deciso di condividere una seduta d’allenamento con il collega Tsitsipas alla Rod Laver Arena di Melbourne. A pochi giorni dagli Australian Open e a 4 mesi di distanza dall’ultimo match giocato, Berrettini ha scelto di prepararsi così al ritorno.

L’ultima volta in campo fu molto dolorosa: il ritiro a causa di un problema alla caviglia destra contro Rinderknech agli US Open è una macchia da cancellare al più presto. Il tennista romano ha “preferito” così il tennista greco al connazionale. I dubbi attorno al tennista ci sono tutti ma il tempo dovrà dimostrare che il peggio ora è davvero alle spalle.