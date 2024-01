Hamilton, ecco la verità sulla malattia: “Quando l’ho saputo…” | Purtroppo è tutto vero

Il pilota di Formula 1 svela un retroscena che ha caratterizzato la sua straordinaria carriera. I suoi fan sono rimasti sorpresi.

Lewis Hamilton si confessa. Cosa si nasconde dietro quei 7 titoli iridati (come l’idolo Michael Schumacher, ndr) e i 103 gp vinti? Il pilota di Formula 1 ha sempre lasciato tutto in pista e la sua guida così aggressiva ha infiammato le platee in giro per il mondo.

Ora è tempo di rallentare e, festeggiati i 39 anni, c’è persino il tempo per guardarsi alle spalle e fare i conti con se stesso. Molto non è stato detto di questo grande sportivo, capace di scomodare campioni illustri del passato a suon di vittorie.

Il pilota più vincente di sempre, grazie all’ultimo rinnovo con la Mercedes fino al 2025, ha garantito a sé e ai suoi fan la possibilità di correre fino a 40 anni. Un traguardo assolutamente non comune. Se l’attualità vede altre scuderie favorite per il titolo, Hamilton ha comunque l’occasione di dimostrare ancora una volta i perché di tutti questi trionfi.

C’è un episodio del passato però, che può riguardare anche il presente, che tiene con il fiato sospeso chi sta a contatto quotidianamente con l’inglese. Ecco di cosa si tratta.

Viaggio nelle abitudini di un campione

Certi risultati non possono arrivare per caso e 7 titoli mondiali sono lì a testimoniare la grandezza di un pilota che, da un certo punto di vista, ha contribuito a far evolvere questo sport.

È possibile persino viaggiare nelle abitudini di un campione, con quei rituali e quei segreti che non tutti hanno avuto la fortuna di conoscere. Hamilton non è da meno e questa volta si parla di un aspetto molto delicato come la salute.

Arriva la confessione

“Sì, in passato mi sono finto malato“. In tanti non capiscono ma è lo stesso Lewis Hamilton a svelare il perché. Come riportato dal sito RaceFans infatti al pilota non andavano giù i frequenti test tra una gara e l’altra. “Io in passato ho fatto cose così per saltare i test”.

Il coperchio si è alzato in occasione dell’assenza per motivi di salute di George Russell ad Abu Dhabi. “George è malato davvero“, ha detto Lewis, ammettendo quel comportamento citato qui sopra in occasione di altre gare. Hamilton ama la pista e la velocità ma avrebbe volentieri fatto a meno di alcuni test in passato. La verità viene sempre a galla.