Fuori dalla Nazionale e dal club: doppia esclusione, estromesso da tutto | La situazione è gravissima

La decisione che colpisce il giocatore fa molto male. Non sarà facile lasciarsela alle spalle e continuare la stagione.

Una situazione assai particolare che non mette certamente in buona luce il protagonista di questa vicenda. Tra club e nazionale, a regnare è ancora l’incertezza, con il ragazzo che ha preso una decisione davvero impopolare e adesso dovrà difendersi.

Per ogni azione corrisponde una reazione. Lo sanno bene (e probabilmente lo pensano allo stesso modo, ndr) sia l’allenatore del suo club di appartenenza sia il ct della nazionale del suo paese. I tifosi non ci possono credere.

Si è trattato di un tradimento, un qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. In un momento così delicato il giocatore ha optato per una scelta controcorrente destinata a far discutere gli osservatori.

Ecco di cosa si tratta e chi è il giocatore coinvolto in questa vicenda. La situazione è molto delicata ma forse è ancora recuperabile, soprattutto in vista dei prossimi impegni ufficiali.

C’è chi dice no

Come riportato da TMW, “Pochi giorni fa il Camerun ha pubblicato la lista dei giocatori convocati per la Coppa d’Africa. Una lista che includeva anche l’attaccante dell’Olympique Marsiglia Francois-Regis Mughe“. E fin qui tutto sembra chiaro. La scelta del giocatore però è sorprendente.

Nicolas Brice Moumi Ngamaleu convoqué pour remplacer Régis Mughe. Le joueur du Dynamo Moscou arrive dans la tanière aux premières heures de ce 5 janvier pour disputer sa deuxième CAN après celle de 2021. #WECANMAKEIT | #CANTOTALENERGIES2023 | #CMRMAU | #GOLIONS | #ALLEZLESLIONS pic.twitter.com/PPa8tLNoz0 — Les Lions Indomptables Officiel (@LIndomptables) January 4, 2024

Mughe infatti ha deciso di rifiutare la chiamata della nazionale del proprio paese per concentrarsi esclusivamente sui prossimi impegni del club transalpino. Da qui in poi è scoppiata la polemica, con una serie di conseguenze imprevedibili.

Il calciatore è rimasto solo

“Nonostante il ct Rigobert Song abbia convocato al posto di Mughe Nicolas Brice Moumi Ngamaleu, per il momento il calciatore camerunese potrebbe comunque scendere in campo con la maglia dell’OM”. Il tecnico Gennaro Gattuso non l’ha nemmeno inserito nella lista dei convocati per la gara contro il Thionville.

Il Camerun non avrebbe infatti ancora inviato la lettera che autorizza il calciatore a scendere in campo. La FECAFOOT, ricorda TMW, potrebbe anche decidere di contattare la FIFA, con la vicenda che può far discutere ancora per un po’ i tifosi. Tra rifiuto alla propria nazionale e voglia di giocare con il proprio club, il giocatore rimarrà deluso.