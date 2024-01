Disperazione Napoli, il procuratore se lo lascia sfuggire: “In estate va via” | Destinazione già definita

Nuova ultima ora in casa Napoli. I tifosi iniziano a tremare, la situazione è diventata critica. Ecco tutti i dettagli sulla vicenda

Il sogno di confermarsi campioni d’Italia è di fatto svanito. Ma in casa Napoli nessuno vuole arrendersi all’anonimato di un 9° posto in classifica che, alla fine del girone d’andata, ha fotografato in maniera impietosa tutti gli errori commessi fuori e dentro il campo nella gestione dell’impresa Tricolore.

I tifosi avevano intuito per primi che l’addio di Luciano Spalletti avrebbe creato un vuoto difficile da colmare, a livello di personalità prima ancora che dal punto di vista tecnico, sebbene il gioco proposto dagli azzurri nella prima parte della scorsa stagione avesse conquistato gli osservatori di tutto il mondo.

Così prima ancora dei peccati di sottovalutazione sul mercato attribuibili al presidente Aurelio De Laurentiis, che si è peraltro assunto la responsabilità della situazione, a venire meno all’interno del gruppo è stata quella magia, quella voglia di sacrificarsi l’uno per l’altro che ha fatto la differenza più di qualsiasi schema.

Per accorgersene basta vedere le espressioni di scoramento, quasi di rassegnazione, che popolano i volti dei giocatori del Napoli alla prima contrarietà che si manifesta durante le partite. Il crollo in casa del Torino è solo l’ultimo esempio, così anche le responsabilità di Rudi Garcia e Walter Mazzarri non possono che passare in secondo piano.

Kvaratskhelia, l’agente punge Osimhen: “Lui andrà in Arabia, Khvicha invece…”

Si aggiunga a tutto questo il vistoso calo di rendimento subito da alcuni protagonisti assoluti della scorsa stagione, su tutti Stanislav Lobotka e soprattutto Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano sembra irriconoscibile sul campo, è divenuto prevedibile e molto meno performante nelle proprie giocate. Un’involuzione che può essere figlia anche dello stallo alla voce rinnovo contrattuale, argomento tornato d’attualità nelle ultime ore.

Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, ha infatti rilasciato un’intervista a Sport1 Georgia, che ha creato parecchio malumore all’interno dell’ambiente partenopeo. Jugeli infatti non si è limitato ad assicurare che il proprio assistito non è interessato ad eventuali proposte in arrivo dall’Arabia Saudita, ma è andato oltre, pronosticando un futuro in quel campionato per Victor Osimhen. “Ha firmato un nuovo contratto, ma in estate andrà a giocare in Arabia Saudita. Khvicha invece ha volontà e obiettivi diversi”.

Caos Napoli, Osimhen stronca l’agente di Kvara: “Non parlare più di me”

Una vera e propria invasione di campo che ha indispettito parecchio l’attaccante nigeriano. Così dal ritiro della propria nazionale in vista della Coppa d’Africa Osimhen ha risposto duramente a Jugeli attraverso una Instagram Story dalla quale traspare tutta la sorpresa per un’uscita inaspettata: “Caro Mamuka Jugeli, sei un rifiuto umano e una vergogna. Sono imbarazzato dal tuo modo di ragionare. Tieni il mio nome fuori dalla tua bocca”.

Un botta e risposta del quale nessuno all’interno del Napoli sentiva l’esigenza e che rischia di avere ripercussioni nei rapporti tra i due giocatori più forti della squadra in vista di una seconda parte di stagione in cui per provare a risalire la china servirebbe invece compattezza e unione d’intenti.