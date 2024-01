“Ho ricevuto un’offerta importante”: MotoGP, addio Honda | Notizia bomba appena giunta

Il mercato piloti ha riservato sorprese in serie in vista del Mondiale 2024 MotoGP: il retroscena su uno dei trasferimenti più discussi.

Il conto alla rovescia verso l’inizio del Mondiale MotoGP 2024 corre veloce. Il 10 marzo dal Qatar scatterà la stagione numero 76 della classe regina delle due ruote. Il via del campionato sarà preceduto da una doppia sessione di test ufficiali, suddivisi in due momenti diversi a febbraio.

A Sepang dal 6 all’8 e a Doha il 19 e il 20 febbraio sarà già possibile capire qualcosa sui rapporti di forza tra scuderie e piloti alla vigilia di una stagione che si annuncia molto accattivante per appassionati e addetti ai lavori, per diversi motivi.

Il primo motivo di interesse è ovviamente legato al tentativo di Francesco Bagnaia di entrare definitivamente nel mito dando la caccia alla terza iride consecutiva. Già trionfare per due anni consecutivi in MotoGP è cosa per pochi, fare tris proietterebbe il torinese nella storia e consacrerebbe lo strapotere della Ducati.

Non si possono poi trascurare i significativi momenti di “motomercato” che hanno avuto luogo durante l’inverno e che hanno coinvolto anche la stessa Ducati. A Borgo Panigale si è deciso di dare fiducia a Enea Bastianini come compagno di box di Bagnaia nel team factory, nonostante il riminese abbia vissuto una stagione ricca di contrattempi e nel complesso inferiore alle aspettative.

MotoGP 2024, Marc Marquez e la sfida chiamata Gresini Racing

Per quanto riguarda i team satellite, invece, la notizia delle notizie non può che essere l’ingaggio di Marc Marquez, alla prima avventura della carriera lontano dalla Honda. Dopo troppi anni deludenti, tra infortuni e le difficoltà della moto, lo spagnolo ha accettato la scommessa chiamata Gresini Racing, dando il via ad un vero e proprio effetto domino.

Marquez, che farà coppia con il fratello Alex, ha infatti preso il posto di Fabio Di Giannantonio, a propria volta approdato al team VR46 al posto di Luca Marini. Per uno strano scherzo del destino proprio il fratello di Valentino Rossi è andato a prendere alla Honda il posto di Marquez. Il suo compagno di scuderia sarà Joan Mir, a caccia di riscatto dopo che la prima stagione alla Honda del campione del mondo 2020 con la Suzuki è stata piena di infortuni.

Alex Rins, il retroscena sull’approdo alla Yamaha

Ed a proposito di Suzuki chi non ha ancora smesso di rimpiangere il ritiro dalla MotoGP del team di Hamamatsu è Alex Rins. Lo spagnolo, terzo in quel Mondiale 2020 vinto proprio dall’allora compagno Mir, è reduce da un’annata stregata proprio con la Honda LCR. La frattura di tibia e perone lo ha condizionato, rendendo effimera la gioia per il successo nel GP di Austin. Così, complice anche qualche incomprensione con i vertici del team, ecco il nuovo cambio alla vigilia del 2024.

Rins è approdato alla Yamaha, dove prenderà il posto di Franco Morbidelli. Forse una scelta affrettata, essendo stata presa prima dell’addio di Marquez? Alex non sembra avere rimpianti e spiega che a fare la differenza è stata la possibilità di tornare a correre per un team ufficiale: “Il mio caso era diverso da quello di Marquez. Io avevo un contratto di 1+1, quindi non ho dovuto rescindere. Poi è arrivata Yamaha che mi ha presentato un’offerta interessante per correre in un team ufficiale”. Il futuro è adesso e Rins ha tanta voglia di riscatto. Tutti avvisati, anche il nuovo compagno di box Fabio Quartararo…