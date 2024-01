12 milioni rispediti al mittente: Napoli, la settimana inizia malissimo | De Laurentiis annulla la trattativa

Il nuovo anno dei partenopei non inizia nel migliore dei modi: sconfitta e delusione di mercato. De Laurentiis cambia profilo

Le strategie di mercato attuate da Aurelio De Laurentiis non hanno dato i risultati sperati. Il Napoli esprime l’esatto opposto della squadra dello scorso anno, sia in termini di atteggiamento che di gioco, creando malumore all’intera tifoseria.

Và certamente detto che replicare ciò che è stato fatto nella stagione 2022-2023 era praticamente impossibile. Una rosa priva dei suoi veterani e dei suoi punti cardine, che con nuovi interpreti, pagati molto meno del loro reale valore, ha scritto in un solo anno una pagina di storia.

Il Napoli allenato da Luciano Spalletti, attualmente Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ha terminato il campionato con 90 punti, a -1 dal record di Maurizio Sarri, ma con una differenza sostanziale: è divenuta Campione d’Italia, 33 anni dopo l’ultima volta.

L’attuale stagione rappresenta l’antitesi della precedente. Continui cambiamenti che non hanno portato riscontri positivi, anzi, hanno nettamente peggiorato la situazione, passando dall’essere primi, al ritrovarsi a metà classifica.

Rendimento attuale

Dopo un inizio altalenante di Rudi Garcia, scelto come sostituto di Spalletti, il presidente decise di esonerarlo per far ritornare una vecchia conoscenza, Walter Mazzarri, il quale allenò la società partenopea dal 2009 al 2013. Una scelta che ad oggi non ha dato frutti.

Il Napoli non riesce più in ciò che prima faceva agilmente, ossia vincere. È attualmente nona in campionato con 28 punti in 19 partite giocate, già fuori dalla Coppa Italia con una clamorosa sconfitta in casa per 0-4 contro il Frosinone ed ha un turno complicatissimo in Champions League, sorteggiando il Barcellona di Xavi agli ottavi.

Obiettivi futuri

Ciò che serve agli azzurri per invertire la rotta e qualificarsi quantomeno per la prossima Champions League, dato che il cambio panchina non sembri dare i risultati sperati, è intervenire sul mercato. A tal proposto De Laurentiis ha esclamato in una delle sue ultime interviste che metterà a disposizione un budget proficuo di circa 60 milioni di euro.

Somma che andrà destinata nelle varie zone di campo, in particolare nel centrocampo, in quanto sarà sicuramente orfana di Piotr Zielinski al termine della stagione, il quale andrà via a parametro zero. Tra i vari profili sondati spunta il nome di Sasa Lukic, ex Torino, la cui offerta ammonterebbe a 2.5 milioni di euro per il prestito più 9 di riscatto. Il Fulham, squadra inglese nella quale attualmente milita, sembrerebbe aver rifiutato l’offerta, in quanto ritenuta troppo bassa. Per ora non c’è la fumata bianca, ma è probabile che il Napoli ci riprovi.