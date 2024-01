Colpaccio rossonero, il portierone francese ha rinnovato | A sorpresa l’annuncio ufficiale

Mercato non vuol dire solo nuovi acquisti: il portierone francese dei rossoneri ha firmato a sorpresa il contratto.

Il calciomercato di gennaio è appena iniziato, ma vede già non troppo lontano lo striscione del traguardo. Gli appassionati comunque non si spaventino: ancora tanto può accadere e accadrà e come avviene in estate buona parte degli affari si concentrerà nell’ultima settimana.

Ciononostante per una sessione di “appena” un mese già una settimana rappresenta un lasso di tempo sufficiente per tracciare un primo bilancio, seppur appunto parziale. Buona parte delle grandi della Serie A si è già mossa mettendo a segno almeno un affare in entrata, anche se non per tutte si è trattato di un acquisto a titolo definitivo.

L’Inter ha aperto e probabilmente chiuso il proprio gennaio con Tajon Buchanan, esterno canadese destinato a prendere in organico il posto dell’infortunato Juan Cuadrado, mentre la Roma ha tamponato l’emergenza in difesa con il giovanissimo Dean Huijsen, acquistato in prestito secco dalla Juventus e già protagonista di un buon debutto contro l’Atalanta.

La Juventus rimarrà sostanzialmente ferma, avendo deciso di rinunciare a ingaggiare un centrocampista che, almeno sul piano numerico viste le defezioni di Fagioli e Pogba, avrebbe fatto comodo ad Allegri. E il Milan? I rossoneri sono già stati parecchio attivi, come imposto da una classifica non del tutto appagante e soprattutto dai tanti infortuni subiti nella prima parte di stagione.

Milan scatenato sul mercato: ora si pensa ai rinnovi

Stefano Pioli ha così potuto riabbracciare Matteo Gabbia, tornato anzitempo dal prestito a Villarreal e prezioso rincalzo in difesa, e accogliere Filippo Terracciano, utile jolly difensivo acquistato dal Verona. Un affare che avrà fatto tornare il tecnico rossonero indietro nel tempo, avendo Pioli giocato con il padre di Terracciano, Antonio, nel Verona e nel Fiorenzuola.

La finestra di mercato di gennaio è però spesso utile ai club anche per fare il punto su alcuni affari da impostare in vista dell’estate, oltre che per mandare avanti trattative complicate in sede di rinnovi. Proprio in casa Milan i contratti più scottanti sono quelli in scadenza 2026 e riguardano Theo Hernandez e Mike Maignan.

Infinito Mandanda: ufficiale il prolungamento con il Rennes

La prossima estate rischia di rappresentare l’ultimo spiraglio utile per evitare spiacevoli sorprese nei mesi successivi. I tifosi del Diavolo attendono impazienti, ma nell’attesa l’annuncio del prolungamento del contratto del proprio portiere titolare è arrivato da un altro club rossonero. E si tratta di una vera e propria istituzione.

Steve Mandanda ha infatti deciso di rinviare ancora una volta il momento dell’addio al calcio. A 38 anni il campione del mondo 2018 con la Francia ha accettato la proposta di rinnovo fino al 2025 avanzata dal Rennes. Arrivato in Bretagna nel 2022 dopo oltre 430 presenze con il Marsiglia in 14 anni, Mandanda è subito diventato un riferimento fuori e dentro il campo per il Rennes, conquistando il posto da titolare e confermandosi ai vertici delle classifiche nazionali di rendimento nel ruolo.