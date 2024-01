‘Trattativa con il Real Madrid’: tutta Milano con il cuore in gola | Vogliono strapparlo ai Blancos

A Milano sono pronti ad affondare il colpo: sono già in trattativa con il Real Madrid per strapparlo definitivamente ai Blancos

Il Milan di Stefano Pioli sta avendo una seconda vita. Sembra stia finalmente uscendo dal periodo buio che è durato l’intero anno solare scorso, ritornando ad avere un gruppo coeso e volenteroso, ma soprattutto a vincere e convincere.

A differenza del rendimento attuale, l’annata 2023 va totalmente archiviata. La scorsa stagione si è chiusa con 0 trofei: 4 posto in campionato ottenuto mediante la penalizzazione di 10 punti inflitta alla Juventus, uscita agli ottavi di finale contro un Torino in totale emergenza e fuori dalla Champions League nel doppio turno contro l’Inter.

L’attuale, iniziata a metà agosto, non è da meno. Anno chiuso con un record negativo, 64 gol subiti, una statistica mai accaduta nella storia del club e con nessuna aspettativa rispettata. Un mercato faraonico da oltre 130 milioni di euro e una squadra totalmente rivoluzionata, che non ha ancora data i suoi frutti.

Attualmente sono terzi in campionato, a 7 lunghezze dalla Juventus e a 9 dall’Inter. In Coppa Italia dovranno affrontare ai quarti di finale l’Atalanta di Gasperini e in Europa sono retrocessi dalla Champions all’Europa League, avendo terminato il girone in 3 posizione.

Lancio dei giovani

La nota positiva che è anche una delle ragioni della rinascita nelle ultime settimane della squadra rossonera, sono i giovani. Finalmente ciò che accade da oramai svariati anni negli altri campionati europei, lo si sta avendo anche in Italia.

Oltre la Juventus e l’Atalanta, il Milan è una delle squadre che ha fatta affidamento maggiormente sui giovani, soprattutto della Primavera. Ha lanciato negli ultimi mesi Francesco Camarda, il più giovane esordiente nella storia della Serie A, i classe 2004 Ivan Pellegrino, Luka Romero e Chaka Traorè, ed i classe 2005 Jan Carlo Simic , Kevin Zeroli e Alejandro Jimenez.

A lavoro per il riscatto

Parlando proprio dell’ultimo citato, Alejandro Jimenez, Stefano Pioli è rimasto particolarmente impressionato dal 18enne spagnolo, di proprietà del Real Madrid. È stata una delle sorprese del match di Coppa Italia contro il Cagliari, così come in Serie A contro l’Empoli.

L’accordo con i Blancos si basa su un riscatto per circa 5 milioni di euro ed un controriscatto da parte degli spagnoli di circa il doppio. La società rossonera vorrebbe cambiare le condizioni, inserendo una serie di bonus che aumenterebbero la cifra totale da versare nelle casse del Real Madrid, acquisendolo a titolo definitivo. La volontà del calciatore sembrerebbe quella di voler rimanere a Milano, considerando il Milan il club ideale per la sua crescita.