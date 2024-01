“Un treno tra le gambe”: Sinner, la confessione bomba arriva da lei | È famosa in tutta Italia

A pochi giorni dal via della stagione 2024, una persona molto speciale svela un retroscena inedito sul fuoriclasse del tennis italiano.

Sole, gli affetti familiari, le proprie passioni. E tanto relax. È stato questo il menu delle vacanze di Jannik Sinner, che dopo il trionfo in Coppa Davis con l’Italia e in generale al termine di un’annata memorabile ha goduto di oltre 40 giorni completi di riposo.

Un premio davvero meritato per il Rosso di San Candido, non solo per i risultati ottenuti, bensì perché la stagione del tennis mondiale è ormai lunghissima e impone ritmi serratissimi tra tornei in successione e trasferimenti massacranti da una parte all’altra del mondo.

Ergo, un periodo di stacco fisico e mentale è indispensabile per ripresentarsi già con uno stato di forma più che buono ai primi appuntamenti della stagione, già molto importanti. Perché se il 2023 è stato un anno da incorniciare, ora l’asticella delle aspettative, più ancora che delle difficoltà, si alza. E farsi trovare pronti è indispensabile.

Per questo Jan e il suo gruppo di lavoro hanno studiato il calendario della prima parte di stagione nei minimi dettagli. La scelta di non partecipare ad alcun torneo prima degli Australian Open, al via il 14 gennaio, può sembrare un azzardo, ma è stata ben ponderata. Insieme alle attività da sostenere durante le vacanze.

Jannik Sinner, l’atleta perfetto: il retroscena sulla passione per lo sci

Il numero 4 del mondo ha trascorso le proprie ferie tra la Spagna, per la precisione Alicante, dove ha ripreso confidenza con campi e racchetta dopo qualche giorno di riposo assoluto, e l’amato Trentino, dove a ricaricarlo è stata la famiglia e una passione molto speciale.

È noto infatti che se non avesse sfondato nel tennis Sinner sarebbe potuto diventare uno sciatore di ottimo livello, essendo stato lo sport della neve il suo primo amore da bambino. Del resto buona provenienza non mente e ad averlo constatato è anche chi sulle piste ha dimostrato di saper andare molto veloce…

Sofia Goggia e l’ammirazione per Sinner: “Non so come faccia…”

In un’intervista concessa a La Repubblica, infatti, Sofia Goggia non si è sottratta dal commentare il video, diventato virale sui social, che ritrae Sinner alle prese con una discesa quasi perfetta: “È assurdo – ha esclamato la bergamasca con la consueta spontaneità – Va a sciare se va bene una volta all’anno e lo fa con uno stile straordinario, tenendo le gambe perfettamente parallele. Tra le sue gambe potrebbe passarci anche un treno, tanto sono precise e armoniose. In mezzo alle mie… ma quando mai?”.

E se a dirlo è chi ha vinto le ultime tre coppe di specialità nella libera c’è davvero da fidarsi. Del resto Sinner dello sciatore possiede anche il fisico, lo stesso che gli consente di muoversi molto rapidamente su qualsiasi superficie tennistica: “Io lavoro tutti i santi giorni con il mio tecnico per cercare di sciare con le gambe parallele, ma avendole a X faccio una fatica bestiale” ha aggiunto Goggia. Al Circo Bianco italiano al maschile non resta quindi che rimpiangere un campione mancato, che ha dimostrato di saper imbracciare… tutti i tipi di racchette.